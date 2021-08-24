正值鬼月！上班族分享「三大詭事」喊：七月過了還不會消失

適逢農曆七月，不少人會在社群媒體上分享自己的「撞鬼故事」，而日前卻有一名上班族藉此分享了自己可怕的上班經歷小故事，更直言道「如果有更恐怖的也可以在底下留言，讓人見識什麼叫毛骨悚然吧」。

原PO在Dcard上以「見鬼了 可怕的上班經歷小故事」為題，舉出了三點「上班後的恐怖小故事」。他說明，第一恐怖的就是「最後一天才給資料的客戶」，因為跟客戶約定好要在指定日期前把資料傳給我，不然自己沒辦法遞交給上層，但客戶卻硬是拖到最後一天才給。

令他崩潰的是，客戶交上來的資料不但毫無整理、字體忽大忽小外，還無法複製，讓原PO崩潰喊「客戶就跟交期末考卷衝出去不回頭的學生一樣，絲毫不回我訊息，而我只能在20幾頁的廢話裡面找出重要的慢慢打出去。」

除此之外，原PO第二件「恐怖的事」就是日前在同事面前報告，為了不讓投影片看起來很無趣，就稍微增加了一點趣味圖片，沒想到在使用公司的電腦準備開始報告時，打開的檔案卻全部跑掉，「整個畫面凌亂不堪，看起來跟被鬼打過一樣」，讓他不禁尷尬道「如果當下有地洞，我絕對360旋轉跳進去」。

最後一項困擾原PO的，則是公司的聚餐問題，他說明，自己的主管是老闆的老婆，所以聚餐我總是坐在老闆那一桌，雖然說主管總是要自己多吃一點，但面前全部都是大前輩們，若是先動筷的話，總有一種不禮貌的感覺纏繞著自己，所以也很難吃到自己想吃的，讓他感嘆「這一餐下來感覺光是緊張就飽了。」

「人總是比鬼還可怕，而且七月過了還不會消失」原PO表示，總歸來說上班之後，場面話、客套話這些若沒有區分出來的話，很難在職場上生活下去。此文一出，便有許多網友深有同感的紛紛表示，「職場如戰場啊」、「20幾頁無法複製，真的是鬼故事，毛骨悚然」、「推最後一句，『七月過了還不會消失』」。

更有許多網友藉此分享自身的經驗，「下班前10分鐘，都會接到客戶的神秘電話」、「報告時插入隨身碟結果拿到放A片的那個……」、「研發組PM被叫去當業務辦線上講座，幫老闆寫EMBA的作業」。