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嗆台灣狗屁工作一堆！他炫耀「做這行」月休16天、月收5萬2

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO每周只需工作3天，讓他有更多時間能陪伴家人。示意圖／ingimage
原PO每周只需工作3天，讓他有更多時間能陪伴家人。示意圖／ingimage

社會新鮮人初入職場經常因為經驗不足而面臨接受低薪工作的窘境，但一名網友卻PO文抱怨真心覺得台灣真的好多「狗屁工作」，他則透露目前從事「管樂老師」的職務，一周只需上班3天，月薪就有52K左右。

這名網友在Dcard發文分享目前從事「月休16天，月薪52K」的工作，他表示自己是一名管樂老師，一周工作3天、休假4天，也剛好運氣不錯，工作都集中在連續3天結束，「工作3天的時數加上交通來回的時間大約一天9小時，月薪52K左右」。

不過，他也感嘆「畢業3年多，真心覺得台灣真的好多狗屁工作，薪資又好低，假又少」。許多人聽了紛紛投以羨慕眼光，直呼「好爽，休那麼多領5萬」、「我覺得這樣不錯啊，不過未來薪資還有漲幅空間嗎？」、「我現在重讀藝術大學來得及嗎？」、「一周工作3天賺這樣不錯啊，還可以發展其他副業吧」。

事後，原PO也補充道，他是在學校管樂社團當指導老師，也有接個別教學的學生、家教等，所以加總起來年薪能超過70萬元，他也強調，這份工作讓他有很多時間能做其他自己喜歡的事，也很多時間可以陪家人，也鼓勵大家「保持學習真的很重要」。

Dcard 職場 薪資

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