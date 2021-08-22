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公職不再是理想職業？網友2點齊推「國營事業」：錢真的很多

聯合新聞網 / 綜合報導
一名年輕網友抱怨，以當前公職薪資要應付未來目標似乎遠遠不夠，引起網友熱議。示意圖／ingimage授權
一名年輕網友抱怨，以當前公職薪資要應付未來目標似乎遠遠不夠，引起網友熱議。示意圖／ingimage授權

過去公職穩定、高薪的印象，讓許多長輩多鼓勵自家子女搶考「鐵飯碗」。不過隨著物價、房價雙漲，公務員光環不再，就有年輕網友抱怨，以當前公職薪資要應付未來目標似乎遠遠不夠，引起網友熱議。

原PO在Dcard發文點出，高考公務員的薪水4萬多元、普考則是3萬多元，以單身人士來說可能綽綽有餘，想談個戀愛也還行，但面臨結婚生子不僅吃緊，光是房貸就是薪水的一半，若進一步打算生小孩，公職的薪水根本不夠，還得考慮婚後一週可能只有一兩千的生活費、甚至更少，讓原PO直問「不覺得公職報酬不足以應付未來嗎？」

對此，網友們點出民眾普遍報考公職的關鍵，就是想「求個穩定」，尤其目前疫情影響下，許多人面臨失業危機。不過不少網友也認同原PO看法，直言「雙北公務員真的慘，低薪高工時」、「少得可憐，沒加班費、還責任制」。

另外，有專業網友套用經濟部公告的「購買力計算公式」指出，民國100年7月對比110年7月，10年前初等公務員薪資29K的購買力相當於今年的32K，但110年今天初任初等薪資是30K；普考公務員薪資36K的購買力相當於今年的39.7K，但110年薪資是37K；高考公務員薪資46K的購買力相當於今年的50.6K，但目前薪資是47.6K，點出當前公務員相較10年前的公務員實質薪資，其實是「縮水的」。

貼文被轉貼分享至PTT後，有網友則認為，相比之下「國營事業」才是王道。網友表示，高考頂端公務員包含不休假獎金，年薪頂多100萬左右，確實不算高薪工作；相較之下，國營事業或中華電信薪水不僅贏高考，若積極些20年大致都能達到140萬年薪，且同樣準時上下班，都讓網友們高喊「國營+1」。

公務員 薪資

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