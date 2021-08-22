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公職職場環境差？ 網揭「負能量」內幕：不是被排擠就是同化
職場環境相當重要，合適的職場氛圍可以激發創意、促進交流，反之則會影響員工上班心情與效率。近日一名網友便分享自己的家人考上公職，沒想到工作環境卻不如預期，讓她上班壓力爆棚、戰戰兢兢，貼文引起網友熱議。
原PO在PTT WomenTalk板發文「 職場上工作氣氛不佳(女同事整天罵人)」，她在文中說明家人日前考上國考，分配單位後卻發現其中有兩名同事是死對頭，「整天氣氛不是冷冰冰，就是火爆」，身旁的同事還會因為小事不順心，狂碎念咒罵。
家人後來找機會調動，沒想到新單位的三位同事熱愛團購，「天天團購，說誰誰很好揪，衝團購的金額」，而原PO的家人因為是新人，擔心不跟著團購會不合群，「好像不買就不是同一國的」。
團購之外，新單位的同事們也喜歡整天抱怨，「負能量很重，三個女同事一鼻孔出氣，為了小事情抱怨不斷」。原PO的家人曾經嘗試幫被抱怨的對象辯解，又被同事唸了一頓，如此不愉快的工作環境讓原PO家人上班時都很憂鬱。文末原PO也詢問廣大鄉民，家人一直很想調動，「但之前動過一次了，現在只能忍耐嗎？」
貼文一出引起網友熱議，「 繼續待久了，不是被排擠就是被同化」、「不買沒關係的，對同事有禮貌就好，其他的不要放心上」、「這真的很累人，有機會調走吧」、「上一輩風格大多就是這樣，這是他們相處的方式」、「東西便宜的加減買ㄧ下，剩下不用勉強加入吧，職場求生術」、「去大單位比較不會遇到怪人，但也忙很多」。
也有網友提醒要注意心理壓力，「之前自己工作壓力太大，導致身心出問題，離職休息一陣子才慢慢好轉，請記得好好照顧身體，壓力太大請果斷離職，人生開心最重要」。
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