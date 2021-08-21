男工程師年薪60萬「每天等下班」自曝辛酸：不想幹了

每個行業都有辛苦的地方，對此便有網友表示，自己是名年薪60萬的工程師，年資一年，但最近因為「工作壓力大」及「沒目標」想換工作，便想藉此發文詢問網友「請問有人可以分享一下經驗或建議嗎？我目前真的很想離職，但沒有勇氣」。

原PO在Dcard上以「我快受不了了，該換工作嗎？」為題分享，自己目前任職於南部上市科技業，擔任品保工程師，但這份工作因為自己「對工作沒熱忱」且「工作壓力又大」，已經讓他受不了。

他解釋道，品保的工作非常規律，每天上班都在等下班，工作心態也越來越消極，從一開始的主動接手任務變成不想接手任何其他事務，並且試著將爛攤子、業務或責任都推給別人；同時，最近與原PO相同業務的兩位前輩都離職，只剩下自己扛住三人份的業務，且公司後續也不打算招新人。

「我聽過有人說，當自己快受不了想離職時，試著回想自己當初入職時的初衷」原PO也補充道，自己其實根本沒有什麼初衷，單純只是為了賺錢，實際上這份工作錢也沒很多。以上種種的原因都讓他相當苦惱，便想藉此貼文發問「我不知道自己是否該離職，甚至是轉往其他產業，不待科技業，請問有人可以分享一下經驗或建議嗎？ 我目前真的很想離職，但沒有勇氣」。

此文一出，便有不少有建議原PO，「兄弟我跟你一樣，連續工作8年，所以果斷離職了，讓自己休息一段時間再重新出發，加油！想清楚就去做」、「跳槽吧，不然就早早開始你的計畫，疫情這陣子很動盪，記得考慮清楚」、「完全理解沒有熱忱的無力感，不知道你的未來規劃或個人特質怎麼樣，如果還是喜歡、熟悉或擅長的工作，那確實可以朝著轉換產業別，或試著去做其他類型的工作」。