加薪「沒加在本薪」會影響什麼？ 內行曝真相喊：這些都有差

不少人在選擇工作時，除了首要的薪資待遇外，還會注重員工福利、獎金機制或是工作環境。對此便有網友表示，自己有位朋友第二次被公司調薪，不過相較起上次是加在原本的薪水上，這次卻以津貼方式調整，讓他好奇的提問「沒被加在本薪通常代表什麼？」

原PO在PTT上以「加薪沒加在本薪？」為題表示，自己有個女生朋友在公司擔任會計，近期被通知加薪，而這也是她進入公司後第二次被調高薪水，不過剛入職時她領的是「本薪38000+全勤2000」，一年後被調整到「本薪40000+全勤2000」，但奇怪的是，這次調薪卻是以「本薪40000+2000全勤+2000通勤伙食」的名義調整。

這樣的加薪方式，也讓原PO與友人想知道被加薪時沒被加在本薪，反而是以津貼的名義發放，是因爲什麼原因，便想藉此貼文好奇提問「這麼做對勞工或公司來說的優缺點又在哪？沒被加在本薪通常代表什麼？」

此文一出，便有許多網友認為，部分公司分發年終會以「本薪」來算，若加薪不在本薪上就有些吃虧，「加薪用津貼就很爛呀，獎金年終分發看本薪的話就有差了」、「有差，算是被公司吃豆腐了」、「年終績效獎金都有差」、「底薪影響了獎金/加班/勞健保/薪水保障」。

但也有網友認為，「沒有太大差別，只是找個名目讓你合理加薪而已，不用想太多」、「伙食費是為了避所得稅，對你是好的」、「看公司規定，有公司調薪參考是看本薪的。反正其中的奧妙我們不可能知道的，除非你非常懂薪資結構，所以外國有些國家會明確規定，本薪：非本薪最低7:3」。