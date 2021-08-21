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兩個月面試8次都失敗！過來人揭「這重點」：已經不錯
疫情肆虐之下，許多人的工作都受到影響，有些人被迫放無薪假，又或者是失了業、完全找不到工作，還好近期國內疫情趨緩，不少公司也開始徵才，對此便有一位網友分享，自己這兩個月內一共面試了8次，但都沒有被錄取，讓他不僅失望直言「請問面試失敗八次怎麼調適心情？」
原PO在PTT上以「兩個月面試失敗八次怎麼調適心情」為題發文，自己因為沒有面試的經驗，很多問題第一次聽到都不知道怎麼回應，這兩個月面試就失敗了八次，讓他不禁直言「當成去累積經驗也很好，一方面又確實的感受到自己面試八次都沒過真的有夠廢物」。
他也補充道，身邊很多同學都有實習了，只剩下自己還在家當廢物，現在每天在家就是看看網路影片，或是翻雜誌打發時間，便想藉此發文詢問網友「請問面試失敗八次怎麼調適心情？」
此文一出，不少網友便紛紛表示，面試失敗八次並不是可恥的事情，「8次而已」、「不久前還是學生，才失敗8次， 好青春的煩惱」、「才8次，10次再來，美國求職誰不是一開始海投幾百封，面試也大概1/10」、「能面試8間不錯囉！有人連面試機會都沒有呢！」、「有8次面試機會也不容易耶」。
更有許多網友也藉此分享自身經驗，「找個比妳慘的就好了，例如我找了一整年，完全沒什麼面試機會，還是只能繼續待在鳥公司」、「我有多年工作經驗，也是兩個月失敗超過8個月」、「我面試了半年，終於找到第一份起薪就50k的工作，等待不一定是不好的」。
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