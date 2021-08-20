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國立大學畢業生薪資縮水？ 他驚訝「北部28K就一堆人應徵」
昨（19）日一名網友在Dcard驚訝表示，他朋友的公司開出月薪2萬7千元到2萬9千元的薪水，竟有不少國立大學畢業生去應徵，而且開價2萬8千元就有求職者願意轉正職，令他不禁懷疑「現在國立畢業生，真的（薪水）拿這麼低嗎？」
這名網友表示，他自己開出時薪200元來請工讀生，每個月開銷都超過4萬元，還會擔心工讀生不願意任職，但北部職缺只要開出2萬7千元到2萬9千的薪資，就有一堆國立大學的學生願意應徵，讓他疑惑「請問各位有國立應屆生領這麼低的嗎？」
這篇貼文引發不少網友討論，有人回應要看工作的型態，「說不定只需要在辦公室吹冷氣、送文件，這樣的正職工作自然會有人從事。」也有人指出，國立大學也要看科系，像是台灣的理工科系就很吃香，「這時代科系越來越重要了，不像以前國立就好」。部分網友也直言「文組絕對有可能」、「覺得要看科系不是看是不是國立，有些國立冷門科就很難找工作」、「出社會發現，科系真的比較重要」。
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