國立大學畢業生薪資縮水？ 他驚訝「北部28K就一堆人應徵」

疫情肆虐之下，許多人的工作都受到影響，有些人被迫放無薪假，又或者是失了業、完全找不到工作，還好近期國內疫情趨緩，不少公司也開始徵才，對此便有一位網友分享，自己這兩個月內一共面試了8次，但都沒有被錄取，讓他不僅失望直言「請問面試失敗八次怎麼調適心情？」

2021-08-21 11:31