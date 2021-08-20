快訊

金曲32／縱橫樂壇！羅大佑獲特別貢獻獎 名單持續更新

國際流浪動物日154隻走私貓安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國立大學畢業生薪資縮水？ 他驚訝「北部28K就一堆人應徵」

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，他朋友的公司徵才只訂28K就有很多國立大學畢業生應徵，讓他疑惑「現在國立畢業生都領這麼低薪嗎？」 示意圖／ingimage
一名網友表示，他朋友的公司徵才只訂28K就有很多國立大學畢業生應徵，讓他疑惑「現在國立畢業生都領這麼低薪嗎？」 示意圖／ingimage

昨（19）日一名網友在Dcard驚訝表示，他朋友的公司開出月薪2萬7千元到2萬9千元的薪水，竟有不少國立大學畢業生去應徵，而且開價2萬8千元就有求職者願意轉正職，令他不禁懷疑「現在國立畢業生，真的（薪水）拿這麼低嗎？

這名網友表示，他自己開出時薪200元來請工讀生，每個月開銷都超過4萬元，還會擔心工讀生不願意任職，但北部職缺只要開出2萬7千元到2萬9千的薪資，就有一堆國立大學的學生願意應徵，讓他疑惑「請問各位有國立應屆生領這麼低的嗎？」

這篇貼文引發不少網友討論，有人回應要看工作的型態，「說不定只需要在辦公室吹冷氣、送文件，這樣的正職工作自然會有人從事。」也有人指出，國立大學也要看科系，像是台灣的理工科系就很吃香，「這時代科系越來越重要了，不像以前國立就好」。部分網友也直言「文組絕對有可能」、「覺得要看科系不是看是不是國立，有些國立冷門科就很難找工作」、「出社會發現，科系真的比較重要」。

科系 薪資 Dcard

延伸閱讀

棒球／滿壘機會卻遇雨泡湯！ 甲子園擬引進「保留比賽」制度

月薪4萬夠用嗎？她認為高薪還想購屋生子 網打臉：10萬都太少

她好奇水梨為何要套塑膠袋賣？ 果農曝用途：芭樂也是一樣

他手脫皮擔心「是不是這些病？」 醫師幽默回「可準備冬眠」

相關新聞

男工程師年薪60萬「每天等下班」自曝辛酸：不想幹了

每個行業都有辛苦的地方，對此便有網友表示，自己是名年薪60萬的工程師，年資一年，但最近因為「工作壓力大」及「沒目標」想換工作，便想藉此發文詢問網友「請問有人可以分享一下經驗或建議嗎？我目前真的很想離職，但沒有勇氣」。

加薪「沒加在本薪」會影響什麼？ 內行曝真相喊：這些都有差

不少人在選擇工作時，除了首要的薪資待遇外，還會注重員工福利、獎金機制或是工作環境。對此便有網友表示，自己有位朋友第二次被公司調薪，不過相較起上次是加在原本的薪水上，這次卻以津貼方式調整，讓他好奇的提問「沒被加在本薪通常代表什麼？」

兩個月面試8次都失敗！過來人揭「這重點」：已經不錯

疫情肆虐之下，許多人的工作都受到影響，有些人被迫放無薪假，又或者是失了業、完全找不到工作，還好近期國內疫情趨緩，不少公司也開始徵才，對此便有一位網友分享，自己這兩個月內一共面試了8次，但都沒有被錄取，讓他不僅失望直言「請問面試失敗八次怎麼調適心情？」

國立大學畢業生薪資縮水？ 他驚訝「北部28K就一堆人應徵」

昨（19日）一名網友在Dcard驚訝表示，他朋友的公司開出月薪2萬7千元到2萬9千元的薪水，竟有不少國立大學畢業生去應徵，而且對方開2萬8千元就有求職者願意轉正職，令他不禁懷疑「現在國立畢業生，真的拿這麼低嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。