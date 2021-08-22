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職場勝利組如何養成？ 王牌業務透露這句話「講越多次賺越多」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本王牌業務員透露，成功的關鍵與否，在於常不常說謝謝。圖片來源／ingimage
日本王牌業務員透露，成功的關鍵與否，在於常不常說謝謝。圖片來源／ingimage

許多人在社會上工作打拚，都希望能夠越爬越高，最後出人頭地。最近日本媒體就分析，在工作上能成功的人，以及不能成功的人，其實最大的差別，就在於會不會說「謝謝」。

日本王牌業務員，曾被選為「2010年亞洲新世代經營者代表100人」，現在是公司董事長的淺川智仁，最近在媒體「PRESIDENT Online」上撰文分享，表示成功的人，對於他人的一切幫助，都會報以感恩的心。好比說光是打電話聯絡時，連對方只是接聽，都會說「謝謝您接聽這通電話」、「抱歉突然致電打擾了，謝謝您願意接聽」。

淺川認為，雖然這是看似平凡的招呼，但卻能建立起良好的談話氣氛，特別是在交涉過程出現阻礙的時候，更能發揮出用處。例如，當與客戶進行合作時，對方表示遲疑，認為「可能還是要回去公司檢討一下」、「我還想跟家人再多做討論」的時候，比起露出不快的表情，不如爽快表示「真的嗎？謝謝您願意多加考量」之類的，更能讓對方覺得談話氣氛不錯，增加交涉成功的機會。

淺川分析，如果讓對方感受到自己的誠意，在談話結束後，對方就會體會到「這個人正在為了我，而花費自己的寶貴時間努力」產生認同情感。淺川甚至提出，能賺到的收入總和，和自己說「謝謝」的質與量成正比。如果是不習慣說謝謝的人，可以先從身邊親友開始做起，一天對他們說三次謝謝，對未來的事業打拚，絕對有正面影響。

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