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當東奧激情過後 他指出幾個延續的觀察指標

Garmin台南擴廠徵千人 拚業界最優育兒補助政策搶人才

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
Garmin本季戶外產品受惠於時尚小錶徑潛水錶款新品「Descent_Mk2S_GPS潛水電腦錶」及高階戶外手錶，營收增長達57％。圖／業者提供
Garmin本季戶外產品受惠於時尚小錶徑潛水錶款新品「Descent_Mk2S_GPS潛水電腦錶」及高階戶外手錶，營收增長達57％。圖／業者提供

全球最具指標性的GPS及智慧穿戴領導品牌Garmin， 近期擴廠投資進駐台南南科樹谷園區，生產線預定10月開始啟動，將從8月23日(周一)起盛大展開逾千人招募計畫，主要招募人才包含製造工程師、產線技術員，更橫跨製程、生產製造、資訊、採購、供應商管理、人力資源、行政總務等跨領域人才需求。力拼業界最優福利 首創全薪陪產檢假7天 ，育兒津貼每月一萬每胎最高72萬，以爭取人才。

勞工局站長周義連表示，Garmin在疫情3級警戒前，就主動找勞工局協助徵才事宜，目前以專案方式協助，8月21日在台南科技工業區的中型就博會，Garmin就會來設攤，另外已排定8月28日及9月4日在中西區赤崁里活動中心；9月11日在北區文元文成和元美里活動中心，及9月18日安南區溪墘里活動中心，再來就是9月25日在慈幼商工舉辦的大型就博會。目前除了因疫情影響的旅遊及餐飲業，業界普遍嚴重缺工，鼓勵求職者把握機會。

該公司今天發布新聞表示，因全球需求上升帶動5大領域產品雙位數成長 ，疫情升溫全台智慧手錶倍數成長，Garmin Q2全球營收增53%創歷史新高 ，全年營收上修至49億美元，Garmin從台灣扎根一路拓展至全球，選擇將研發實驗中心與產線根留台灣，95%產品製造都在台灣完成。鑑於全球市場需求高漲、台灣產能接近滿載，看好強勁成長動能，近期將擴廠進駐台南南科樹谷園區 ，預計投資90億台幣、生產線將於10月開始運作，預估創造年產值超過500億台幣。

同時為響應政府鼓勵的育兒政策、持續強化員工福利與留才，Garmin正式宣布第四季推出全新友善職場育兒補助政策， 6歲前Garmin寶寶可月領育兒津貼1萬元，同時首創業界唯一的7天全薪陪產檢假等福利，全方位照顧員工及其家庭，為企業留才以及提高生育意願創造三贏局面。

生育補助不分職務類別、職等與年資，Garmin員工適用。此外，員工也享有優惠認股計畫、餐費補助、免費接駁車等福利，生產單位人員採固定班別免輪班制度，方便員工安排休假，期望透過貼心、優渥福利提升員工生活品質，兼顧工作與家庭，促進人才長期留任。

Garmin招募職缺官方網站：https://www.garmin.com.tw/careers/jobs/?city=city.T5

Garmin台南招募活動資訊：https://www.garmin.com.tw/news/garmin/news-2021-aug-recruit

Garmin台南南科樹谷園區擴廠大舉招募逾千人，招募橫跨製程、生產製造、資訊、採購、供應商管理等領域人才。圖／業者提供
Garmin台南南科樹谷園區擴廠大舉招募逾千人，招募橫跨製程、生產製造、資訊、採購、供應商管理等領域人才。圖／業者提供
Garmin將擴廠進駐台南南科樹谷園區，預計投資90億台幣、生產線將於10月開始運作，預估創造年產值超過500億台幣。圖／業者提供
Garmin將擴廠進駐台南南科樹谷園區，預計投資90億台幣、生產線將於10月開始運作，預估創造年產值超過500億台幣。圖／業者提供

疫情 南科 生育補助

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