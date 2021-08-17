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徵才董事長秘書月薪80k卻提「一要求」 網傻眼： 選美嗎？

聯合新聞網 / 綜合報導
許多企業的大老闆或是高階主管身旁都會有「秘書」，而工作內容通常非常的繁雜、無所不包。 圖／Ingimage
許多企業的大老闆或是高階主管身旁都會有「秘書」，而工作內容通常非常的繁雜、無所不包。 圖／Ingimage

許多企業的大老闆或是高階主管都會有「秘書」在旁協助處理事務，而工作內容通常非常的繁雜、無所不包。對此便有一位網友在求職網站上看到某公司的董事長開出祕書職缺，薪水竟高達6萬元至8萬元，但看了職缺的「其他條件」後，卻開始懷疑這工作應該不單純。

原PO在Dcard上以「董事長祕書」為題發文，表示該職缺工作待遇為月薪6萬元至8萬元，且必須擅長使用Word、Excel、PPT等文書軟體，打字也要有一定的速度。

但意外的是，在「其他條件」這欄，卻寫上了「請務必附上『無修圖』之半身及全身照片」，讓原PO及不少網友都覺得十分奇怪，紛紛表示，「選美嗎」、「呵呵」、「女祕書常常要跟董事長一起出差」、「真正的祕書薪水沒那麼高啦」、「包養一個月還有8萬元，這個還要工作，浪費時間」、「可以合理要求附全身照的職業，除了模特兒公司，其他沒資格」。

但也有網友認為，秘書也算是老闆的門面，所以這要求很正常，「我覺得正常啊，祕書也是老闆的門面」、「立馬去應徵」、「祕書就是什麼都要會，不會就滾蛋，如果祕書做黑的，那老闆也會被人看扁好嗎」、「也許老闆是女生啊，傻眼欸」、「像是門面那樣的吧？要體面才行」。

薪水 Dcard

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