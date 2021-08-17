菜鳥入職14個月調薪9千！ 她「工作內容」曝光嘆：想離職

一名擔任業務的24歲上班族發文表示，入職14個月的她已被公司調薪9千元，但她心中仍萌生離職的念頭，但隨著她的工作內容曝光後，許多網友也紛紛鼓勵她「多出去試試看」。

這名24歲網友透露，畢業於國立科大的她目前在傳產擔任國外業務，「起薪28K，上班時間從早上8點到下午5點，但每天加班至少到晚上7點，有時甚至會到晚上8、9點，公司流動率很高，但做得住的同事都起碼做3年以上，聽其他資深同事說老闆滿喜歡我的，目前已經調薪到36K-37K」。

原PO表示傳產工廠面臨產線人力不足問題，加上大環境影響，今年國外訂單數暴增，「為了趕出貨，業務都要『自己的貨自己包』，最近有點受不了這種工作模式，但讓我很猶豫的是我的薪水幾乎是每3個月調1千5到3千，但又無法確定其他同事的薪水到底可以高到哪種程度，讓他們願意留下來」。

文末，原PO感嘆地發問「請問各位在職場打拚多年，這樣的調薪幅度算不錯嗎？」，文章曝光後引起許多網友留言回應，「在南部的話，這調薪幅度我覺得很優耶！我在日月光跟同事一起快2年了，底薪還是2萬9...還是工程師」、「調薪的幅度其實很不錯，我上個工作做了快兩年從來沒有調過薪水，但是調薪會有極限的」。

但也有網友提出建言，「依照這調薪幅度，很快就會突破40K了」、「套句同事的名言，『不出去試試，永遠不會知道公司是如何虧待你』，然後一群同事就這樣跳槽了」、「多出去面試看看，不試試看怎麼知道自己的市場價值在哪？老闆一定是一直用話術說外面多險惡才有辦法用低薪留住人呀～」。