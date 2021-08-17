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真有高薪離家近福利好幸福企業？ 網指一關鍵嘆無望

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友列出13點條件，包括薪資50K以上、年終6到8個月、忙完後可提早下班等林林總總13項條件，並指出能符合7項以上似乎就能被稱作是「幸福企業」。 報系資料照／記者余承翰攝影
一名網友列出13點條件，包括薪資50K以上、年終6到8個月、忙完後可提早下班等林林總總13項條件，並指出能符合7項以上似乎就能被稱作是「幸福企業」。 報系資料照／記者余承翰攝影

上班族都希望自己能進入幸福企業，不過什麼才能稱作是「幸福企業」呢？一名網友在Dcard上列出13點條件，包括薪資50K以上、年終6到8個月、忙完後可提早下班等林林總總13項條件，並期盼至少能符合7項標準。不少人針對這些條件思考自己的工作，紛紛表示「我的公司有」，但也有人認為這些條件只是紙上談兵，揶揄「你如果自己開公司會全符合你開的所有條件嗎」。

原PO列出13項理想的工作型態，包括：薪資50K以上、年終6到8個月、有三節獎金+分紅、上班不用打卡但10點前進公司、過18點後可報加班費、手邊工作忙完可提早下班、三餐由公司免費提供、每年旅遊補助、享租屋補助及油錢津貼、有員工聚餐及旅遊、提供免費點心、每年調薪5%以上、離家不超過30分鐘車程的距離，並期望能有7點符合以上標準。一部分的人開心表示自己任職的公司有符合，另一派的人則認為這種公司根本只存在夢裡。

有人表示自己的公司有符合一半以上的條件，甚至還有額外的福利，已經可以稱得上是幸福企業了，也有人指出雖然目前工作有7點以上符合，但「公司越給自由和福利，相對應帶給公司的利潤要更高」。在國外工作的網友表示，自己任職矽谷Apple，年薪有360K美元，雖然不用擔心加班、福利、年終或被壓榨，不過工作壓力也相對大。另有人說這些條件其實不少公司都有，前提是自己的能力進不進得去擁有這些條件的公司。

但也有人認為這些條件太嚴苛，根本不可能同時存在7項以上，揶揄道「你開吧！我畢業後馬上去報到」，不然就是在自己家的公司才能符合，也有人直接舉出可能符合這些條件的行業，包括律師、法官、醫生，另有人感嘆想要符合上述條件根本不可能，因為「這裡是台灣」。

薪水 上班族 年終獎金 員工分紅

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