金融業是「文組的最好出路」？ 過來人點關鍵：比科技業好

不少人在選擇工作時，都會選擇薪水較高的職業，也因此理工科組別的醫生、科技業備受歡迎，法、商則是文科組別的人搶破頭的工作，對此便有網友在網路上提問「『金融業』是不是文組最好的出路？」

原PO在PTT Gossiping板上PO文「銀行是文組的科技業嗎」表示，科技業是台灣理組的代名詞，也因為科技業員額需求量大，薪水穩定高、還不乏獎金。他也補充道，比較好的公司跟職缺很看學歷，這也是沒辦法的事，「如果有辦法進外商，大家更是搶破頭，但只有特別優秀的一群可以去，如果對未來沒想法，那去科技業確實不錯」

原PO更接著表示，「銀行是不是就是文組的科技業啊」，因為此行業跟其他文組未來職缺相比，員額需求量大、薪水穩定高、還不乏獎金，且如果有辦法進外商，大家更是搶破頭，這樣的情況也讓原PO不禁好奇「如果對未來沒想法，那去銀行確實不錯，銀行是文組的科技業嗎？」

此文一出，便引來不少網友紛紛留言「私人銀行壓力真的也是很大」、「銀行現在壓力很大，前女友常想離職」、「壓力與收入成正比，想領高薪怎可能沒壓力」、「壓力大正常，前有奧客後有長官，而且還有做不完的報表AML、KYC之類，忙到沒時間喝水上廁所得膀胱炎一堆」。

也有金融業的過來人大讚，「銀行的好處是，比較不像科技業，老了價值遞減沒那麼快，甚至會升值」，有些網友則認為「文組最好的出路是當統治階級吧」、「文組最好的就是當官或是管理職，基本上腦子都不能太差」。