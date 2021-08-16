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他問「工程師憑什麼？」領300萬年薪 網揭原因打臉
不少人找工作時，最在乎的就是薪水的高低，對此便有網友好奇表示，自己剛知道工程師的年薪竟高達三百萬元，但他質疑「工程師是憑什麼有這樣的薪水？」
原PO在PTT上以「當工程師為什麼那麼爽？」為題說明，自己最近剛知道當工程師的話，三十歲年收入就有三百萬，不僅可以買房也能買車，生活起居都能照顧的非常好，讓他不禁質疑「我也想當工程師，憑什麼工程師可以這麼爽？」
此文一出，便有網友認為工程師的「專業性高」及「加班時間長」都是高薪的代價，「工程師的工作內容很累……他們時不時都在加班」、「人家有專業你沒有，還有他們都是時間換金錢」、「薪水高有薪水高的代價，不是能考上或能當上就會一直做下去」、「我工程師啦，年薪一百萬加班加到爆」、「工程師很多都狂加班…人家高薪是用肝換來的」、「你就是標準的只看薪水不看原因的人啊」、「背後有多辛苦你不知道，整天以為人家爽賺，要你一天上班10小時以上你肯嗎？」。
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