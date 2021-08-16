他問「工程師憑什麼？」領300萬年薪 網揭原因打臉

疫情肆虐之下，許多人的工作都受到影響，有些人被迫放無薪假，又或者是失了業、完全找不到工作，還好近期也因國內疫情趨緩，不少公司也開始徵才，對此便有一名網友表示，自己是今年的應屆畢業生，不知道是不是疫情關係，一開始找工作都不順，甚至連心找到的工作薪水也是很低，讓他不禁疑惑「一直在想要繼續做滿半年，領到勞動部的三萬塊，還是趁還沒待久，快快換別的公司？」

2021-08-16 17:20