為什麼房仲業「超常徵人」？ 內行曝離職原因：入行想清楚

不少人在求職時最常考慮的就是薪水的高低，在當初選填大學志願及科系時，便會將未來的工作收入作為參考。對此便有一位網友好奇表示，從事房仲似乎對學經歷要求不高，但「為何『房仲業』會超常徵人？」引起許多內行網友紛紛說明房仲業「離職的原因」。

原PO在PTT的八卦板上以「為什麼房仲業常常徵人？」為題說明，若一個行業行情越好，應該越不需要徵人，像是公務員、正式教師等等，而科技業也是在擴廠時，才會偶爾刊登廣告徵人，但是各家房仲業者，大多號稱年薪百萬，且不需學歷，更說明屌打9成以上的職業，因此讓原PO疑惑「網路或電視上卻常常見到房仲在徵人？是廣告不實，還是存活率很低？有沒有現役房仲可以分享？」

此文一出，內行的網友們紛紛留言表示「汰換率太高」，「業務不是這麼容易幹的好嗎，不是每個人都適合當業務」、「業務流動率大，沒業績就算他沒叫你滾，活不下去也會自己離職」、「適合做這行的人少，要做的真得要想清楚」，甚至更有大多數人點出了離職的原因，「很容易『人情業績的扣打』用完之後就沒拓展業務的實力了，當然是被用完就沒了」、「人脈利用完了，自然換下一批」、「洗人脈，一直洗人總是會撿到寶的」、「免洗吸人脈阿，跟保險差不多」。