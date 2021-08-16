他薪水低考量「撐半年領就業補助vs離職」 網直言：浪費時間

疫情肆虐之下，許多人的工作都受到影響，有些人被迫放無薪假，又或者是失了業、完全找不到工作，還好近期國內疫情趨緩，不少公司也開始徵才，對此便有一名網友表示，自己是今年的應屆畢業生，不知道是不是疫情關係，一開始找工作都不順，甚至連新找到的工作薪水也是很低，讓他不禁疑惑「一直在想要繼續做滿半年，領到勞動部的三萬塊，還是趁還沒待久，快快換別的公司？」

原PO在Dcard上以「薪水好低好想離職」為題發文，說明在剛畢業求職時，都有陸續面試幾家不同的公司，終於在7月中面試到一間蠻滿意的公司，職位是行政助理，但在面試當中被問到待遇時，其實心裡想開28k以上，那時候卻只講25-26k，而對方在面試後的隔天就打來說自己應徵上了，薪水部分則是給26k。

他補充道，自己的工作內容除了處理一些文書及接電話的工作外，因為自己是商業設計系畢業，所以還需要負責設計社群廣告、網頁及軟體icon的構想。「公司環境跟氣氛都還不錯，是員工不到十人的小小科技公司」，原PO說明，這間公司的優點是離家近、工作內容無壓力、同事主管好相處及不用加班，但缺點就是薪水給太低。

「聽聞班上同學的薪水都比我高」，原PO表示，最近開始會覺得自己的薪水很少，越來越有「趁還沒待久，趕快去別的地方工作」的心態，但又怕這個職位本身行情就很低，他補充道，近期勞動部有針對應屆畢業生，祭出青年就業補助，所以便在考慮「繼續做滿半年，領到勞動部的三萬塊，還是趁還沒待久，快快換別的公司」。

此文一出，不少網友都認為原PO這樣的薪水太低，紛紛表示「一個月28k會不會太少了，你要不要考研，像我研究所唸光電出來2年職位升到製程主任，月薪從原本的45k升到95k，只是建議」、「為了3萬塊花半年留在沒有前途的公司幹嘛？有點浪費時間」、「我做房務人員薪水比你高欸，還是換工作吧」。

但也有不少留言認為，以行政助理的職位來說，這個薪水是差不多的，「如果能找到薪水更好的工作當然很好，但行政真的就差不多26-30k，三萬多算多了，多的是薪水少又忙炸的行政職缺」、「行政助理薪水低不是很正常的嗎？真的受不了的話建議轉去別的單位，不然行政助理是一個完全沒有前途的職位」。