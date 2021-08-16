尋職津貼計畫今起跑 新鮮人找工作就有3.2萬可領

無薪假數字本周再創新高，此時卻是社會新鮮人求職旺季。為了鼓勵應屆畢業生在疫情時代求職、並減輕其經濟壓力，勞動部「110年應屆畢業青年尋職津貼計畫」今天上路，每月提供應屆畢業生1萬元尋職津貼，最高可領到3.2萬。此一計畫32億台幣，估計可有十萬青年受惠。

此一計畫鎖定20到29歲應屆畢業生或去年畢業的役男，只要在申請計畫期間沒有投保勞保、公保、農保、就保等紀錄就可參加。欲申請者須先加入政府架設的「台灣就業通」網站會員，完成「職業心理測驗評量」或「數位學習平台就業促進研習課程」，完成後就可先獲得2000元尋職津貼。

接下來第一個月應屆畢業生要有2次求職紀錄（公立就服機構或人力銀行投遞履歷皆可），再加1次參與公立就服機構舉辦的就業輔導活動參加紀錄，30天期滿後在7天內提出申請，經7個工作天審核後，5個工作天內就會領到1萬元津貼。

第二個月必須要有4次求職紀錄，其中1次必須要是經公立就服機構推介，就可再領到1萬元；第三個月必須要有5次求職紀錄，其中要有2次必須要是經公立就服機構推介，才可再領1萬元。求職者只要符合上述規定，即可領到3萬2000元獎勵金。

勞動部表示，領到尋職津貼後若找到工作，可以參加「青年就業獎勵計畫」、「安穩僱用計畫」或「青年職得好評計畫」，穩定就業達指定期間，還可獲得另外的獎勵金。

●台灣就業通網站：