贏過工程師！他曝「這職業」年薪百萬CP值高 網抖真相：一票轉行

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聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，房仲好像只要高中畢業就可以入行，因此好奇詢問房仲是不是CP值最高的年薪百萬行業？圖／ingimage
一名網友表示，房仲好像只要高中畢業就可以入行，因此好奇詢問房仲是不是CP值最高的年薪百萬行業？圖／ingimage

許多人努力工作，就是希望擁有高薪，然而近日就有一名網友PO文表示，不少年薪百萬的工作都是需要苦讀好幾年的書，不過房仲好像只要高中畢業就可以入行，因此好奇發文詢問「房仲是不是CP值最高的年薪百萬行業？」掀起網友熱議。

原PO在PTT「八卦版」發文表示，最容易年薪百萬的「醫牙電資」相關科系，至少要苦讀6年才能拚年薪百萬，「大學4年加研究所2年，國立大學學費一年最少就要3萬元，6年要18萬元」，若是加上生活費，至少也要花25萬元。

原PO接著提到，房仲工作只要高中畢業就能入行，賣掉一個物件佣金最少3萬元，多則8萬元，一年拚一點賣個13棟就破百萬年薪了，贏過一堆中小型科技公司工程師，「房仲是不是CP值最高的年薪百萬行業？」

貼文一出，引來網友熱烈討論，紛紛留言「看過有些房仲開Lexus帶看」、「是啊，我媽私立高職畢業，進房仲25年身價破億退休了」、「業務有本事不用靠學歷」、「業務能力只能靠市場來衡量，學歷、資歷這些門檻完全衡量不出一個人適不適合當業務，所以不要想說門檻多低CP多高」。

但也有網友持不同看法，「一年13棟一個月至少1棟，超難好嗎？」、「你只看到成功的那幾位，後面一票轉行的」、「真的那麼好賺怎麼不全部的人都來，多的是做半年撐不下去掛點的」、「幾乎無休，薪水比輪班還慘」。

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