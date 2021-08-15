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怕兒面試失利媽半夜私訊人資 對話曝光男崩潰：我不是媽寶

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名網友發文抱怨媽媽竟主動加面試公司的人資Line好友，詢問兒子的面試結果，尷尬場面讓原PO崩潰澄清「我不是媽寶」！圖片來源／ingimage
近日一名網友發文抱怨媽媽竟主動加面試公司的人資Line好友，詢問兒子的面試結果，尷尬場面讓原PO崩潰澄清「我不是媽寶」！圖片來源／ingimage

許多父母一心為兒女好，會擅自插手介入兒女的事務，若沒有拿捏好尺度，自以為的協助反而可能弄巧成拙。近日一名網友發文抱怨跟媽媽分享面試過程後，媽媽竟主動加該公司人資的Line好友，詢問兒子的面試結果，尷尬場面讓原PO崩潰澄清「我不是媽寶」！

原PO近日在Dcard發文「父母干涉我的面試，我不是媽寶」，他在文中說明自己平常都會和媽媽分享近況，一日面試後向她分享公司名稱、面試過程與心得，「沒想到她晚上自己加入人資主管的Line（自己從官網上加入），半夜2點回覆人家的招呼。」

從雙方對話訊息截圖看到，原PO媽媽先自我介紹後便切入主題，詢問兒子的面試結果，對方也禮貌應答，表示原PO表現不錯，會再寄出錄取通知與到職時間，請媽媽不須擔心。媽媽更在半夜兩點打電話叫醒睡夢中的原PO，跟他分享這個好消息，但原PO聽聞後只覺得天崩地裂，「我不知道到底如何教育父母，不論面試結果如何都是非常壞的事，錄取了也被貼上媽寶標籤。」

原PO貼出媽媽與人資主管的對話截圖。圖／取自Dcard
原PO貼出媽媽與人資主管的對話截圖。圖／取自Dcard

原PO也補充說明媽媽早有前例，「我把她當朋友，和她分享與目前交往對象的事情，結果她竟然去私訊我現在的對象！」他也無奈表示有嘗試與媽媽溝通，但都失敗收場，他坦言對此情況很困擾，「這種過度關心實在讓人覺得膽戰心驚，也過分干涉我的生活。」

貼文引起網友熱議，「你都知道你媽是這種人了，就不用詳細講了吧」、「我是人資一定超不爽，半夜還要處理同事的媽媽。如果我是你，我是不可能再清楚跟媽媽交代自己的事了，只會簡單帶過」、「知道媽寶會做的事嗎？就是會跟媽媽報告目前的現況。如果你沒詳細說面試細節，媽媽不太可能有機會找到面試官的」。

原PO補充後續，他後來有向人資主管解釋，對方便回覆了錄取與到職細節。他也說明這是自己的第一份工作，「確實我不知道家人會這樣的，我知道以後怎麼做了」。

面試 媽寶 Dcard

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