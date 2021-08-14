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混是常態？他曝公務員實際工作「不到5小時」：下午就等下班

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友指出，學弟在初等增額時考上公務員，目前在中央某局處單位當委一書記，負責收發公文，他揭露裡面大家都超閒，一天實際工作只有四到五個小時，引起網友熱議。 圖／ingimage
有網友指出，學弟在初等增額時考上公務員，目前在中央某局處單位當委一書記，負責收發公文，他揭露裡面大家都超閒，一天實際工作只有四到五個小時，引起網友熱議。 圖／ingimage

許多人的目標是考公務員，因為有著鐵飯碗不用怕失業問題，因此總是讓考生搶破頭。有網友指出，學弟在初等增額時考上公務員，目前在中央某局處單位當委一書記，負責收發公文，他揭露裡面大家都超閒，一天實際工作只有四到五個小時，引起網友熱議。

一名網友在PTT發文，他表示學弟初等考增額上榜，目前在中央某局處單位當委一書記，負責收發公文，學弟去其他單位辦公室送件時，見到大家都超閒，不是在聊天就是在玩手機，尤其是下午大家都變得超懶散，悠悠哉哉等下班，事情都推到明天早上處理。

學弟指出，「混」是裡面的常態，粗估每天實際工作的時間只有四到五個小時，其他時間都在划水，原po聽了大驚失色，因為自己當作業員手一刻都沒停過，如果效率太低還會被關照，他也感嘆「難怪一堆人搶破頭都想當公務員」，但也好奇「是不是公務員真的每天實際工作時數都不到五個小時？」。

此文一出也引起網友熱議，有人認為「大部分的時間都在等是真的」、「努力K書考基層，真的有差，曾看到年輕人從事工作室，努力讀書考基層單位，真的很輕鬆」、「認真回，看單位，但多數真的工作時間不長」、「收發還真的很涼」、「老的很養生啊，你沒看活最久的幾乎都公務員嗎」。

不過也有人說「哪個單位？我朋友在地方公所叫苦連天」、「看運氣，有一天10小時以上，勞心勞力壓力大」、「沒那麼好」、「有些私人企業也不遑多讓啦」、「有本事你去考啊」、「剛好比較涼的單位吧，整體而言公務人員現在沒有這麼閒了吧」。

公務員

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