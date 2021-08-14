職場上，如何擺脫「人微言輕」窘境？

摘要 1.上班族常抱怨，自己身為小職員，要位階沒位階、要頭銜沒頭銜，人微言輕，在公司沒發言權，講話沒人理。 2.想在公司有影響力，重點不是「官大」，而是要設法把自己「做大」，在專業領域「坐大」。 3.本文針對「提升話語權」，提出3個建議：用績效展現實力、創造不可替代性、站在多數人認同的角度發言。

不久前，世界球后戴資穎的一則「懷念商務艙」個人臉書發文，短短幾個小時之內就在網路引發熱議，讓總統以下各級高官紛紛公開道歉。每個人看待這件事的角度或觀點可能不同，但從這個案例中，我倒是覺得上班族朋友可以思考幾個問題：為什麼戴資穎的發言，會被總統、高層官員及輿論重視？如果今天抱怨沒商務艙坐的，是其他參加東奧的選手，會不會得到相同的關注度？

相信聰明的你，一定可以很直覺地回我：「因為戴資穎是球后，是台灣之光啊，她開口的威力，當然跟其他選手不一樣！」

這個答案當然是對的，但球后發言就有威力的關鍵在哪？我認為關鍵在戴資穎是先有「專業」，並在她的專業領域中，贏得世界級的肯定，這個「成就」短期間內很難有人能夠取代；接著，她才有引領意見的本錢，講出來的話，哪怕只是臉書的一句微感嘆，也能夠有很大的影響力。

換言之，儘管戴資穎不是決策官員，不是管理層級的主管，她就是一位單純的選手；但由於她個人優異的成績表現，因此取得了比很多高層官員還要大的社會影響力。這樣的「權力」，不是由上而下所賦予的，而是由下而上自然形成的。這就叫「話語權」。

回到職場情境。很多上班族朋友常抱怨，自己身為小職員，要位階沒位階、要頭銜沒頭銜，人微言輕，在公司沒有發言權，講話沒人理。但如果今天你在公司的表現，如同羽球界的戴資穎，公司、老闆能不敬畏你3分？你還會沒發言權嗎？例如你是一位業務，你1人就承擔了全公司1/3的營業額，你未來想跟公司、老闆爭取權益，不就有更多的談判籌碼？

相反地，就算你今天在公司任主管職，但是你一直沒有特殊表現，或是有好一段時間對公司沒有具體的貢獻，只是完成了例行的交辦工作，對公司來說可有可無，你的話語權，又能夠有多大呢？或者，如果你今天在工作上表現平平，但很常抱怨，很會計較，很敢要求，老闆就會滿足你？其他同事又能認同你的要求嗎？

所以，想在公司有影響力，重點不是「官大」，而是要設法把自己「做大」，跟讓自己在專業領域「坐大」，成為對公司而言不可或缺的要角，才能「人不微，言不輕」。戴資穎的戰場是球場，你我的戰場是職場；每個人都想要有影響力，都希望自己有發言權；而一切的根本，還是來自於你的「戰績」，也就是專業表現。

想實質提升自己在職場的話語權，我們可以從下面3個方向來著手：

一、用績效展現實力

職場的「戰績」就是你的工作績效，對業務來說是業績，對研發人員來說是研發成果，對技術部門來說，就是生產力；績效愈高，實力愈強，聲音就可以愈大。

二、創造不可替代性

除了績效之外，還有一個贏得話語權的途徑，是創造出自己在公司的不可替代性。例如，你有豐沛的人脈，特別是對公司而言不可或缺的「關鍵人脈」，不管是政治界的、商界的，或是上下游協力廠商，甚至同業競爭對手；你的人脈愈廣，公司愈需要借重你的力量，此時話語權也就會隨之提高。

又或者，你掌握了公司的某些關鍵研發成果、技術或專利，這也是公司運作不能沒有的部分，同樣可以讓你走路有風，講話有力。

三、站在多數人認同的角度發言

當你有機會發言了，要注意只有「能引發共鳴」的發言，才會得到更多的支持，讓你後續持續有發言的機會。

所以這個時候，你不能只站在「謀私利」的角度發言，而應該站在多數人能夠認同的角度，激起聽者的同理心或憤怒感，讓聽眾轉為支持者，也讓你成為意見領袖，才能擴大影響力。

例如，政府法令規定女性員工可以請生理假，但某些公司的「潛規則」是不准員工請；這時候如果你出來力爭行使這項權利，這是為了所有的女性同仁，也是合情合理合法的，就能引發同事的認同；但是如果你是為了某項僅限於個人或極少數人才能享有的特殊福利，例如「我住在外縣市，希望主管同意每天晚一小時到班」，就很難服人了。

只要依循上面的3大方向，用專業取得話語權，相信你在職場上的發言，將能更受到上級重視或關注。

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