面試完被總經理加LINE 妹子疑惑「有機會？」人資曝背後真相
受到疫情影響，不少新鮮人也很難找工作，不過如果面試完被公司高層加了聯繫方式，是否就代表錄取呢？一名女網友發文表示，從畢業前就開始找工作，但都沒有結果，近日面試一家大公司，結束後總經理也加了她的LINE，讓她好奇上網詢問「這樣是有機會嗎？」
原PO在《Dcard》發文表示，自己從還沒畢業就開始找工作，到現在都還沒找到，加上若是想領青年就業獎勵，就要在9月底前找到工作，讓她真的很焦慮。
原PO提到，近日好不容易面試了一家大公司，「面談過程比前面幾家愉快，面試我的總經理也說不排斥像我這樣剛畢業的新鮮人」，最後總經理也加了她的LINE，說之後會安排適合的職缺，讓原PO疑惑「想請問我能認為這樣是有機會嗎？」
文章曝光後，引發網友討論，紛紛回應「一般不會加賴，商務聯絡也都用mail，除非很熟或妳是合作對象」、「一般面試如果對方有意雇用，通常會透過人資發mail給妳」、「是不會怪，但也不保證妳一定拿到offer，不要高興得太早」、「加賴也不一定會錄取...我之前就被加過，還聊得很開心，也覺得我很不錯，結果完全沒後續」、「總經理親自面試跟總經理加妳LINE，這兩點聽起來就不是太大的大公司」。
此外，還有網友出面解答，「我是人資～真的是要看產業類別跟公司情況，大家不用腦補太多劇情，看回應沒看到原PO應徵哪一類的工作，通常業務類的主管面試加LINE很常見喔，業務以外的也有可能加LINE，主要是看公司大小及妳未來如果入職主管是不是妳的直屬長官！我朋友（男）之前去應徵上市公司，總經理也直接加LINE，因為打算安排他在他下面工作，所以真的不用想太多，除非他騷擾妳，就直接封鎖就好囉！」
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