快訊

空軍嘉義基地接裝升級後首起F-16V座艙罩飛脫 人機平安

強調應「相互尊重」 立陶宛總統：我們有權決定與哪一國發展關係

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他問「職場有真朋友嗎？」 過來人經驗談：無利益衝突最適合

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友問大家「你認為職場有真友誼嗎」，許多過來人分享自身經驗。圖片來源／ingimage
一名網友問大家「你認為職場有真友誼嗎」，許多過來人分享自身經驗。圖片來源／ingimage

職場上除了要求工作效率以外，維持與主管、同事之間社交往來也是上班族的必備技能之一，但同事能否成為朋友，是不少人心中的疑惑。近日有一名網友在PTT問大家「你認為職場有真友誼嗎？」底下留言看法不一，有些人認為只要互相尊重就好，不在意有沒有辦法繼續當朋友，也有人分享自己與同事成為好友的經驗。

網友發文表示，常看到大家說出社會後，就很難找到真心的朋友，但他有少數幾位在工作上認識的好朋友，就算離職後都還會主動關心。之前也有過「上班是同事，下班後路上裝作不認識」的經驗，因此他問大家「職場上是否有真友誼？」

過來人分析「從職場認識最後變成朋友的例子當然有，但那是剛好沒有利益衝突，且雙方都夠成熟清楚處理好界線關係。」他指出，基本上職場就是合作共事的地方，能夠維持好共事的關係就已經很好了。若說想發展真友誼，反而是在不同的「公司」、不同「產業」以及「沒有潛在利益衝突」的情況下，才會比較適合。

還有網友指出「就算很好的，離職後也撐不過半年」、「可能有吧，但應該比較少」、「上班是同事，下班不認識」、「不可能，在職場上爾虞我詐的」。也有人分享與同事成為朋友的案例，「一開始就是面試我的人，因為相處的很好，離職後到現在三四年了還是有聯繫」、「有，只是很少，要好好珍惜」、「我把同事都當朋友，真心待人」、「我同單位好幾個同事都不錯，還會約出去」、「我在每個職場都有交到好朋友」。

職場 上班族

延伸閱讀

新生兒屁股長出圓尾巴 台大醫曝兩關鍵「成功留人」

弟手機忘刪交友APP 給阿公用竟約到大學辣妹想見面

農曆七月鬼門開 友稱帶「一物」可驅邪 網傻眼：沒用對反而出事

奧運為什麼總是「不辦棒球」？網揭關鍵原因：場地太麻煩

相關新聞

他問「職場有真朋友嗎？」 過來人經驗談：無利益衝突最適合

職場上除了要求工作效率以外，維持與主管、同事之間社交往來也是上班族的必備技能之一，但同事能否成為朋友，是不少人心中的疑惑。近日有一名網友在PTT問大家「你認為職場有真友誼嗎？」底下留言看法不一，有些人認為只要互相尊重就好，不在意有沒有辦法繼續當朋友，也有人分享自己與同事成為好友的經驗。

出車禍無法上班 佛心老闆「1舉動」令她超感動 網羨：還缺人嗎？

因疫情影響，不少人面臨裁員或失業，只能靠老本維持生計。一名網友由於上個月騎車時出車禍，因此到現在仍無法回公司上班，上個月只上了10天班，本以為會被扣錢，沒想到老闆超暖心的舉動，令她相當感動。

疫情失業想轉行當「物流女司機」 網要她評估1要求是否吃的消

受到疫情影響，不少行業面臨營運困難，不只公司行號倒閉，也連帶使許多上班族丟失工作，就有一名女網友因疫情失業，她日前看到物流司機的薪資待遇符合期望，上班地點更是離家近，她便想趁機轉行當起「物流女司機」，但她也好奇「女生是否能夠成為貨車司機？考照會不會很難？」

新北本周辦2天徵才 薪資3萬至3萬5職缺最多

防疫警戒降至二級，新北就服處表示，明將在新店馬公友誼運動公園、新莊就業服務站、五股就業服務台、板橋就業服務站辦理徵才活動...

調查：居家辦公意願大不同 年紀、有無子女為關鍵

富邦人壽今天發布防疫生活調查，結果顯示逾5成民眾無法接受長時間居家辦公，其中，無法接受居家辦公的民眾有6成年紀在40歲以...

畢業後進台積電！30歲男有車有房嘆空虛：只是帳戶數字在變

很多人念完書後，會直接投入職場，就算找到喜歡的工作，也可能因為一些不可抗因素，改變想法，進而轉職。不過近來有一名畢業後就進到台積電工作的男子，目前年薪300萬，但卻越來越覺得只是帳戶數字在變「生活上卻空虛乏味」，想問網友是該繼續待還是適時換環境好，引起熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。