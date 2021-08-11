他問「職場有真朋友嗎？」 過來人經驗談：無利益衝突最適合

職場上除了要求工作效率以外，維持與主管、同事之間社交往來也是上班族的必備技能之一，但同事能否成為朋友，是不少人心中的疑惑。近日有一名網友在PTT問大家「你認為職場有真友誼嗎？」底下留言看法不一，有些人認為只要互相尊重就好，不在意有沒有辦法繼續當朋友，也有人分享自己與同事成為好友的經驗。

網友發文表示，常看到大家說出社會後，就很難找到真心的朋友，但他有少數幾位在工作上認識的好朋友，就算離職後都還會主動關心。之前也有過「上班是同事，下班後路上裝作不認識」的經驗，因此他問大家「職場上是否有真友誼？」

過來人分析「從職場認識最後變成朋友的例子當然有，但那是剛好沒有利益衝突，且雙方都夠成熟清楚處理好界線關係。」他指出，基本上職場就是合作共事的地方，能夠維持好共事的關係就已經很好了。若說想發展真友誼，反而是在不同的「公司」、不同「產業」以及「沒有潛在利益衝突」的情況下，才會比較適合。

還有網友指出「就算很好的，離職後也撐不過半年」、「可能有吧，但應該比較少」、「上班是同事，下班不認識」、「不可能，在職場上爾虞我詐的」。也有人分享與同事成為朋友的案例，「一開始就是面試我的人，因為相處的很好，離職後到現在三四年了還是有聯繫」、「有，只是很少，要好好珍惜」、「我把同事都當朋友，真心待人」、「我同單位好幾個同事都不錯，還會約出去」、「我在每個職場都有交到好朋友」。