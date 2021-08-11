出車禍無法上班 佛心老闆「1舉動」令她超感動 網羨：還缺人嗎？

因疫情影響，不少人面臨裁員或失業，只能靠老本維持生計。一名網友由於上個月騎車時出車禍，因此到現在仍無法回公司上班，上個月只上了10天班，本以為會被扣錢，沒想到老闆超暖心的舉動，令她相當感動。

一名網友在「爆廢公社二館」發文，她表示自己很幸運，遇到好老闆和好公司，由於她上個月騎車上班時出車禍，導致到現在仍無法回公司上班，本以為上個月只上10天班，心想薪水可能會少得可憐，沒想到老闆既沒有扣薪水也沒有扣全勤，甚至還包了紅包，令她相當感動並表示，明天就是自己的生日，希望傷能趕快好，盡快回到工作崗位，「畢竟我不想失去好的工作」。

網友紛紛羨慕原po，「祝早日康復！老闆人真好」、「可遇不可求的好老闆，一定要好好珍惜這個工作，祝你早日康復」、「別人的老闆都不會讓人失望」、「代表妳平時工作認真負責，老闆都看在眼裡，妳也是老闆心中的好員工」、「生日快樂，工作能遇到好老闆，真的不容易好好珍惜」、「有智慧的老闆才知道員工才是公司最大的資產」、「這種老闆真的也是很佛心」、「再辛苦的工作，有好的幹部或主管，做起來都特別起勁，碰到不好的幹部或主管，再輕鬆的工作，做起來還是很辛苦的」、「貼心的老闆，員工替妳做到死都會笑，這才是真的好老闆，祝早日康復」、「還缺人嗎？」。

有網友則分享自身經歷，「我住院一個月，就被離職了」、「我最可憐了，受傷了馬上沒有工作，叫我休息申請職災，保險都是我一個人自己去跑，手骨折隔天馬上就去勞保局，一家公司的處理方式能讓你看清楚這間公司 還願不願意幫他打拼」、「真好，恭喜妳遇到好老闆，我也是下班回家路上撞傷脊椎，老闆完全沒有來看，車禍真的可以看清很多人情冷暖」、「幾個月前我生病在家休息，最後我老闆打電話來不是關心，而是叫我不要做…」。