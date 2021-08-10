疫情失業想轉行當「物流女司機」 網要她評估1要求是否吃的消

受到疫情影響，不少行業面臨營運困難，不只公司行號倒閉，也連帶使許多上班族丟失工作，就有一名女網友因疫情失業，她日前看到物流司機的薪資待遇符合期望，上班地點更是離家近，她便想趁機轉行當起「物流女司機」，但她也好奇「女生是否能夠成為貨車司機？考照會不會很難？」

這名網友在PTT發文表示，由於受到疫情影響，原本任職的公司不堪虧損，最終在解封前倒閉，她也無業在家整整2週，但在這段期間，她透過徵才網站想找工作，卻怎麼都找不到符合薪資需求的職缺。

不過，原PO轉念一想，物流業似乎在疫情期間較少受到影響，因而發現營業司機的職缺，月薪能有3萬5千元，甚至10萬元收入，薪資看起來很不錯，上班地點也離家近，與自己的需求相符，因此她便好奇「女生是否也能夠成為貨車司機？考照什麼的會不會很難？」

問題一出，引起許多網友討論，其中有人就點破關鍵，「先不說開車，妳可以整天搬貨嗎？」、「很難，那是體力活」、「評估看看搬貨吃不吃的消」、「開車不是問題，搬貨問題比較大」。

不過，也有許多人鼓勵原PO，「有女物流司機喔！我有次訂24罐600ml飲料，她扛上來很猛」、「我有女生朋友是宅配司機喔！人很瘦小但超有力氣的」、「有體力有力氣的話，性別應該是沒差的」。