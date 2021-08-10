畢業後進台積電！30歲男有車有房嘆空虛：只是帳戶數字在變

很多人念完書後，會直接投入職場，就算找到喜歡的工作，也可能因為一些不可抗因素，改變想法，進而轉職。不過近來有一名畢業後就進到台積電工作的男子，目前年薪300萬，但卻越來越覺得只是帳戶數字在變「生活上卻空虛乏味」，想問網友是該繼續待還是適時換環境好，引起熱議。

一名30歲的男網友在「Dcard」以「一生只做一份工作就退休會不會太無聊」為題發文，畢業後就進到台積電工作，目前年薪是300萬，有買房在新竹，有一台國產車，存股加股票大概有400萬，也有房地產出租給全聯。

他目前想說是不是能在台積電工作到40歲以前就退休，因為一直做一樣的工作「越來越覺得賺的錢進來只是帳戶數字在變，生活覺得空虛乏味」，因此想問大家是不是適時換個環境比較好。

此文一出也引起網友熱議，有人認為「賺到一輩子花不完的錢再離職不就好了」、「你也可以賺夠錢後拿去拍電影，一次揮霍掉」、「推四十歲財富自由」、「退休後再去嘗試其他工作或事情，就不是一生一份工作啦」、「有房地產，可以退休了啊，再去投資房地產收租啊」。

也有人覺得「如果是熱愛的工作，只做一種工作其實蠻幸福的，就像宮崎駿明明可以退休，但太熱愛動畫仍然堅持繼續創作」、「不會無聊，因為工作是一種拿到錢的手段，有餘力可以幫助弱勢、也能做自己想做的事情」、「不會啊，往上升到董事長或是換個單位，做的事情都不一樣啊」。