嚇壞！他「做這行」月獎金爽領20K 主管霸氣回覆羨煞網友

上班族努力的原動力，莫過於等待薪水入帳的日子。一位網友就分享自己月薪實拿20K獎金的經歷，羨煞不少網友，而隨著其真實行業曝光，竟意外引起熱議。

原PO在Dcard發文表示，剛出社會時月薪是45K，然而第一次領薪水時，卻看到網銀匯入金額寫著68,000元，硬生生多出了2萬元，因此緊張地問主管「薪水匯錯怎麼辦？該去哪裡還？」。沒想到主管竟笑著說「公司如果有賺錢，該月就會加月薪*0.5」，讓原PO不禁在心中吶喊「佛心公司」，不少網友也好奇原PO究竟是從事什麼工作？

對此，原PO解答為「土木業工程顧問」。碩畢後先當兵，最後在業界三大顧問公司就職，且朝八晚五、準時上下班，讓網友們看了直呼「公司還缺人嗎？」、「別人的公司不會讓你失望的」、「一定是上輩子燒好香才遇得到這種老闆」、「羨慕，這種公司才留得住人啊」。

針對網友詢問「該如何一畢業就進大顧問公司上班？」畢業於科大的原PO則透露，公司碩士比率至少40%，且幾乎都是台大、成大，因此建議放棄科大、改刷普大碩士學歷；另外，也有同行表示「技師牌」很重要，再加上研究所學歷更增值，相關科大碩士則推薦「台科大營建工程系結構組」。