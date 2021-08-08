新冠肺炎造成勞資爭議 調解不成立多因公司經營困難

台中市勞工局上午指出，今年因新冠肺炎爆發造成勞資爭議的調解案件計29件、勞工人數59人，調解成功率61.54%，和解給付金額81萬4042元，調解不成立的原因多為公司經營困難致無力給付。

局長張大春說，截至7月底受理1918件勞資爭議調解案件，申請調解人數達2329人，調解成功率達58.96%，其中以工資爭議占最多，給付資遣費爭議次之，成功為461位勞工爭取和解總金額超過5500萬元。

針對調解不成立的案件，勞工局則提供協處管道，包含勞動法令義務律師免費諮詢、勞工權益基金涉訟補助等，協助後續可能進入的勞動事件調解及訴訟程序。

他指出，勞工局每年平均受理近4千件勞資爭議調解案件，行政調解成功有助減輕勞資訴訟負擔，日前也特別率領相關業務主管拜會台中地院勞動調解中心，與院長江錫麟及相關案件的庭長、法官相互交流，未來將與法院建立行政與司法部門合作機制，建置調解人才資料庫、規劃調解人員的訓練課程，以及合推勞動事件法研討會等方面著手，共同維護勞工權益。