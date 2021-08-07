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面試台積電狂失敗！內行狂推「一招」錄取率大增
許多人在求職找工作時，最看重的就是薪資的高低，而有「護國神山」之稱的台積電，更是許多人夢寐以求的公司，對此便有一位網友好奇詢問「如何增加台積電面試的機率」，並表示自己去面試兩次都沒有結果，讓他相當不解。
原PO在PTT上以「如何增加台積面試的機率」為題分享，自己是就讀中字輩的大學純化碩，最近剛進公司時，看到學長工時真的非常高，讓他不禁想乾脆進台積電工作。他也解釋，但是自己已經面試了兩次台積電都沒有下文，詢問人資後發現自己是備取，便想藉此發文詢問「想請教一下各位都是投官網，收到面試邀約嗎？有沒有其他管道增加自己履歷曝光度？」
此文一出，便有過來人直言分享自身經驗，「私大，有半導體經驗，一直投設備，都沒有被理QQ」、「116化工碩，每兩個禮拜就要收一次台積的招募信，給你參考」、「我都去應徵台積保全跟作業員，很快就錄取，供參考」、「產線三寶中字輩躺著都能進， 你是不是只挑RD、實驗室？」
然而，不少網友則建議，身邊如果有相關經驗或認識的人「內推」，應徵上的機率就很大，「內推正解」、「有家庭有寶、當過半導體相關經驗、學長拉關係，以上這幾點過半應該穩吧」、「說自己耐操每個都會講拉，一堆那邊誤導」
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