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新人不熟流程！她怨晚下班卻「報不到加班費」 網掀兩派論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友表示，自己剛步入職場，因不熟悉公司流程而經常加班，卻被上司認為應「當作學習」，而領不到加班費。 示意圖／ingimage
有網友表示，自己剛步入職場，因不熟悉公司流程而經常加班，卻被上司認為應「當作學習」，而領不到加班費。 示意圖／ingimage

不少上班族都遇過工作受各種因素影響而不如預期、需要臨時加班趕工的狀況，若工作時數超過法定標準，公司就得支付員工加班費用。不過有網友透露，自己初入職場不久，就陸續接到專案任務，因仍不熟悉公司流程而常常較晚下班，但上司似乎卻認為這不符合加班定義，讓她感到有些困惑，話題引發討論。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，自己剛成為社會新鮮人不久，入職一家公司後，對工作流程還有些陌生，卻已經接到不少專案任務，且常常都是需要隔天馬上完成的工作，讓尚未熟悉內部流程的他，需要花較多時間處理，常常得加班約一個半小時以上。

然而，原PO和上司反應後，主管卻認為這並不構成加班定義，而是要他「當作在學習」，似乎透露出公司認為新人不能報加班費。他也補充，自己有聽說公司屬於責任制，大多員工要申報加班都不容易，讓他困惑直呼「這樣正不正常啊，我是被拗了嗎？」

文章底下掀起熱議，許多網友都說「新人一開始好像都這樣」、「剛到公司本來就是會花比較多時間去學習跟適應，不可能讓一個沒產能的人報加班，很合理」、「試用期不能報加班其實蠻正常的」、「自己都說不太熟悉造成加班的，就先別報吧」、「剛學上手慢才導致加班，我沒有那個臉報」、「在新公司的試用期不會報加班，但過了試用期就會」。

不過也有不少人認為「要報吧，新人來本來就要給錢讓他適應啊，這是公司應付的成本」、「責任制是要申報勞工局立案的，很多根本沒申報都是不合法」、「我在試用期，主管還提醒我記得報加班免得吃虧」、「你就是被拗了，不要懷疑」；還有人則建議「觀察資深同事的加班情況，就可以知道工作上手後是否還會需要加班，判斷是公司負面文化、還是自我能力不足」。

事實上，根據《勞動基準法》第84-1條規定，責任制只限於監督、管理人員或責任制專業人員、監視性或間歇性之工作，以及其他性質特殊工作職業，需經由勞雇雙方另行約定後，報請當地主管機關核備，才可排除法定的工時、例假等規範。

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不少上班族都遇過工作受各種因素影響而不如預期、需要臨時加班趕工的狀況，若工作時數超過法定標準，公司就得支付員工加班費用。不過有網友透露，自己初入職場不久，就陸續接到專案任務，因仍不熟悉公司流程而常常較晚下班，但上司似乎卻認為這不符合加班定義，讓她感到有些困惑，話題引發討論。

他見自己工作內容和新人相同超憂心 網友反道賀：恭喜

許多人進入職場後都戰戰兢兢地工作，就怕表現不好遭其他人取代，一名網友在ptt發文表示公司的菜鳥工作內容竟然和他一樣，而且他還被要求去教導對方，讓原PO摸不著頭緒，只好上網請教鄉民們看法，不少人一看猜測原PO可能要升官了，留言恭喜祝賀。

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