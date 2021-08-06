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他見自己工作內容和新人相同超憂心 網友反道賀：恭喜
許多人進入職場後都戰戰兢兢地工作，就怕表現不好遭其他人取代，一名網友在ptt發文表示公司的菜鳥工作內容竟然和他一樣，而且他還被要求去教導對方，讓原PO摸不著頭緒，只好上網請教鄉民們看法，不少人一看猜測原PO可能要升官了，留言恭喜祝賀。
原PO解釋在公司裡大家都各司其職，幾乎很少同工作內容的，但日前來了一名新人，工作內容竟然和他是同位置，不僅如此，老闆還要原PO把公司的東西盡快教這名新人怎麼做，讓他不解地想問「公司突然來位和自己同位置的人，是什麼意思？」
貼文一出有部分網友替他憂心，「你還不離職？」、「叫你回家吃自己的意思」、「要把你裁掉省錢啊」、「你自由了」、「掰了，東西收一收」、「大部分的時候是被資遣」：還有人建議可以去詢問看看，「問問你主管或是隔壁單位主管的口風」、「先問問管理層同事公司最近有沒有異動或計畫吧」。
還有網友猜測原PO可能要被提拔升官了，「你要升遷了」、「升遷了，恭喜」、「你要榮升了」、「要升官了」、「有很大的機會加薪，讓他看看你的企圖心~加油」。
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