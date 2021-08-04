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109年職災千人率不降反升 營造、餐飲、運輸倉儲職災多

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部職安署日前公布109年勞檢年報，109年職災千人率為2.549，較108年的2.469微幅上升，是近10年來首度不降反升。本報資料照片
勞動部職安署日前公布109年勞檢年報，109年職災千人率為2.549，較108年的2.469微幅上升，是近10年來首度不降反升。本報資料照片

勞動部職安署日前公布的109年勞檢年報，109年職災千人率為2.549，較108年的2.469微幅上升，是近10年來首度不降反升。職安署官員強調，就整體來看，去年職災千人率仍呈下降趨勢，在死亡、失能部分皆持平，唯有傷病上升，職災致傷病的行業主要是營造、餐飲、運輸倉儲業為主。

根據勞檢統計年報，去年職災人次為2萬6778人次，職災千人率為2.549，其中傷病千人率為2.390、失能千人率為0.135、死亡千人率為0.023。

若細分行業別，營造業、餐飲業、運輸倉儲業及農林漁牧業的職業災害千人率也升高，營造業從9.073升至9.266、運輸倉儲從4.208升至4.453、住宿餐飲業也從3.884升至4.009。

勞動部職業安全衛生署組長許莉瑩指出，雖然去年的職災千人率比108年來得高一些，但跟107年2.612、106年2.773相較，仍有下降，就總體趨勢來看，職災千人率仍呈現逐年減少，只是去年略比前年攀升。

她分析，去年的傷病職災千人率為2.390，比前年的2.333高，但死亡不變、失能千人率甚至比前年低，傷病是主要影響去年整體數字變高的原因。

許莉瑩說，營造業是歷年職災死亡人數最高的行業，勞動部已將今年訂為營造減災年，住宿餐飲業、運輸倉儲則以傷病居多，針對不同行業，都會有不同減災策略，職安署將加強宣導、勞檢。

職災 勞動部 勞檢

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