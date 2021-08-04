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3萬元青年就業獎勵 新納109年畢業役男也適用

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部今修正發布青年就業獎勵計畫，將去年應屆畢業且服義務役役畢者(簡稱109年畢業役男)也納入適用對象。本報資料照片
勞動部今修正發布青年就業獎勵計畫，將去年應屆畢業且服義務役役畢者(簡稱109年畢業役男)也納入適用對象。本報資料照片

為加強鼓勵應屆畢業生投入就業市場，勞動部今年繼續推動「青年就業獎勵計畫」，考量去年畢業生卡服役時間，及應屆畢業青年在服役前求職較為不易等因素，勞動部今修正發布計畫，將去年應屆畢業且服義務役役畢者(簡稱109年畢業役男)也納入適用對象。

青年就業獎勵計畫修正後，針對年滿15歲至29歲本國籍青年，符合「於109年9月1日至110年9月30日期間者畢業」、「持教育部、就讀之國內學校認定為109學年度應屆畢業相關證明文件」或「於108年9月1日至109年8月31日期間畢業，畢業後依兵役法規徵集服義務役，並於109年6月15日(含)後退役(即109年畢業役男)」三種身分之一者，在計畫規定的期間內就業，連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵；持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，最高發給3萬元。

勞動部進一步補充，計畫適用對象持續受僱於同一雇主的就業日期，應符合下列情形之一：（1）110年6月15日至9月30日間就業。（2）109年1月15日至110年6月14日間已就業，且於110年6月15日(含)後持續受僱於同一雇主。（3）111年6月30日(含)前退役，並於退役後90日內就業。

符合(1)、(3)類情形者，受僱期間的認定，自青年到職投保就業保險生效之日起算。符合(2)類情形者，則自110年6月15日起算是否就業滿90日及180日。

勞動部呼籲，符合計畫參加資格的青年儘速到「台灣就業通網站」的計畫專區(https://special.taiwanjobs.gov.tw/internet/2021/youngTwn/)，查詢相關資訊及線上登錄參加，在連續受僱於同一雇主滿90日起的3個月內，再至計畫專區線上填妥公司名稱及到職加保日期等申請資訊，以及上傳身分證、畢業證書及本人存摺封面等影本資料。勞動部勞動力發展署所屬分署於申請案件審查通過後，即會將就業獎勵直接匯入青年指定金融帳戶。

青年 勞動部 役男

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