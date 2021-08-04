開心領薪水發現被直接「去零頭」 她傻眼問：正常嗎

上班族最開心的時刻，莫過於每個月領薪水的日子。一位女網友表示，月初領薪水時，發現薪水袋中的總額默默地被「去零頭」，雖然損失76元並不算多，但也能吃一餐飯，問大家「這正常嗎？」貼文引發熱議，網友直言「已經違法」，紛勸另找新工作。

一位女網友在《Dcard》發文表示，月初領薪水，扣掉勞健保後應該可領到23,876元，薪資袋中也是正確標示，但袋內的金額卻只有23,800元，直接被去掉尾數零頭76元。原PO表示，雖然76元不算多，但也能吃一餐，問大家「這樣是正常的嗎？」

貼文引發熱議，網友一面倒表示「不正常」、「76塊也是錢啊」、「薪資未全額給付勞工，已經違法了」、「該檢舉囉」、「長這麼大第一次看到給薪水去零頭的」、「傻眼欸到底在摳什麽」、「我覺得你可以開始找新工作了」。

另有許多網友認為金錢往來，最好當面點清楚，建議原PO「直接問吧」、「妳應該直接去問人資」、「可能算錯，給錯了」、「要不要去問說是不是忘記放零錢了」。