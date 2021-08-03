科技業都年薪破百、常加班？員工嘆只有這件事是真的

工程師、高薪、爆肝？說到科技業你會先想到什麼關鍵字呢？有科技業工作者在批踢踢上發文，好奇科技人入行後對這行業的認知有哪些，並舉出幾個例子如「工程師都在加班、台積都在加班、薪水都很高」等一般人的迷思，引來不少同行感嘆：「上班充滿不開心的事倒是真的。」

一名科技業員工點出許多人對科技業的迷思，很多人認為工程師、尤其台積電時常要加班，但他卻直言「根本唬爛」，即便是台積最操的12廠P7也是一到17:30就一排車排隊下班。至於有人認為台積電多數職位都是頂尖大學碩博士菁英，原PO則表示不少人也是出自私立大學的，也不完全都是相關科系畢業。

至於多數人認為科技業人才濟濟，因此在組織內可能是「實力取向，講話越大聲的越強」，這名科技業員工卻搖頭表示「越老越學店的通常亂電人都越用力」，而大家最常掛在嘴邊的科技業工程師百萬年薪，事實上並非每間上市櫃公司都出的起這樣的價錢，種種情形都讓他好崩潰。

貼文引發不少迴響，對於準時下班這點，同行表示只要非產線基本上都是準時下班，也有人抱怨每天上班都要先塞在車陣中、電梯裡，對於外行所說的「科技業百萬年薪」許多人也是心有戚戚，還是得撐過一定年資才有機會，也有人嘆科技業就是「以為要很拚才有年薪200，沒想到同學隨便都300起跳」。