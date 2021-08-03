面試被問「對工作的期待」怎回答？ 人資建議：別說這句

疫情肆虐之下，許多人的工作都受到影響，有些人被迫放無薪假，又或者是失了業、完全找不到工作，還好近期也因國內疫情趨緩，不少公司也開始徵才，對此，就有位網友表示，自己在面試時被問到「對工作的期望」，讓她不解該怎麼回答，希望藉此貼文詢問網友的意見。

原PO在Dcard上以「對工作的期望 面試」為題發文，說明自己先前在面試時突然被問到「妳對這個職務的期望？」而當下認為自己回答得不太好，因此便讓她好奇「回答的方向是否為自己有什麼技能可以發揮在這個職務上？想學到什麼？我是應徵行政的工作」。

此文一出，便有不少網友紛紛留言自己的看法，「我也想知道該怎麼回答，如果把之前經歷講一下，再說希望能讓自己在這份工作中獲得成就感，把工作做好？」、「還是會不禁在心裡os為什麼要問這麼多問題，不就是找個工作嗎，面試真的好難⋯⋯」。

除此之外，更有人資出面回答原PO的問題，表示可以回覆自己對未來的期望，並且希望可以在這個職位得到什麼，他也舉例「基本上要嘛是錢、要嘛是升職，或是妳對公司的未來展望很有信心之類的。」他也建議，若原PO是要面試行政工作，就可以對此職位提出看法，像是「妳的配合度和文書處理能力等等，可以在面試時加強這些特質喔。」

他也補充道，很多面試者都會回答「想學到些什麼」，而若是沒有任何工作經驗的新鮮人，首先要讓主管覺得你有意願學習，且能在最快時間給予公司幫助；若不是新鮮人，除非在跟主管面談的過程有發現主管是偏好愛學習的人，不然不太建議自己直接說你想要學什麼。