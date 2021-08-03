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登錄沒？3萬元應屆畢業生就業獎勵 放寬認定資格

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
為鼓勵應屆畢業生積極尋職，勞動部今年續推「青年就業獎勵計畫」。本報資料照
為鼓勵應屆畢業生積極尋職，勞動部今年續推「青年就業獎勵計畫」。本報資料照

為鼓勵應屆畢業生積極尋職，不受疫情影響而怯志，勞動部今年續推「青年就業獎勵計畫」。但受三級警戒限制，不少碩博士生無法如期口試、取得畢業證書，教育部為此放寬應屆畢業認定至10月31日，勞動部官員說，配合教育部，青年就業獎勵計畫也一併將應屆認定標準放寬至10月底，但官員強調，仍必須在9月底前就找到工作，才符合申請條件。

青年就業獎勵計畫適用對象為15歲至29 歲應屆畢業生。只要在今年9月30日前就業，在同一家公司受雇滿3個月，就先發給2萬元的就業獎勵，持續穩定就業達6個月者再加發1萬元，每人最高補助3萬元。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，有些碩博士生受疫情影響，無法如期舉行論文口試、取得畢業證書，教育部在今年6月發公文延長應屆畢業生認定至10月31日，因此青年就獎的適用對象也一併延長。

不過，陳世昌強調，只有適用對象的資格條件放寬，其他申請條件都沒有變，應屆畢業生仍必須在今年9月30日前找到工作，並穩定就業3個月以上才具申請資格，呼籲符合者儘速至台灣就業通網站計畫專區登錄。根據統計，目前已有3萬2957人上網登錄參加。

青年 勞動部 教育部

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