選工作月薪、獎金看哪個？ 網一面倒選它：看這幾個月就知道

步入社會後，大多數人都不斷追求更優渥的待遇，而每間公司的薪資分配、福利制度不盡相同。有網友就好奇詢問，若在收入加總起來差異不大的情況下，「高月薪、低獎金」與「低月薪、高獎金」兩種職業中，大多數人比較願意選擇哪一種？話題引發熱議。

原PO在PTT發文表示，若有兩種職業可以選擇，其中一個是高月薪、低獎金，例如月薪10萬，但年終獎金大約只有2至3個月；另一個則是低月薪、高獎金，月領5萬元左右，但能分紅18至20個月，好奇這兩者之間「哪個比較有未來性？」

文章曝光後，大批網友一面倒表示「高月薪啊，你看看這幾個月」、「當然是高月薪，你傻了嗎」、「高底薪比較好，分紅就像大餅」、「秒選高月薪」、「月薪才是真的，獎金再高那是隨緣的」、「高月薪，勞保退休每個月錢更多」、「獎金可以說不給就不給，月薪不能」、「就算一樣多，還是月薪好啊」、「高薪一定是穩的」。

但也有少數人分析低月薪、高獎金的優勢，認為「有的人適合以賺獎金為動力，有人習慣穩定做事」、「要看公司有沒有好發展」、「其實對不同類型的人，發展也會不同」、「當老闆的話就選高獎金，這樣不怕薪水小偷」；還有人則感嘆「第一種工作到底哪裡有，從沒看過」、「多的是低月薪沒獎金」。