即時雨全數審核完畢 衛福部急難紓困金發出近163億元

疫情擴大急難紓困金去年發出49億8000多萬，衛福部社救司今宣布，今年所有的紓困金審核統統通過，總計發出近163億元，最後一波紓困金今已提撥給國庫，最快下周會入帳，由於有許多案例是去年申請沒有通過，但今年重審通過的案例，民眾可於線上申辦系統（https://1957.gov.tw/）查詢審核結果。

社救司副司長蘇昭如表示，衛福部今天已經完成所有紓困金的審核案件，通過的案件數總計有86萬7704件，總計發出162億9855萬元。申請案件分為線上與郵寄，總計收到107萬多件，其中有14萬多件重複申請或資料不全，107萬多件申請案經審核有49萬多人符合資格。

另外，為了增加民眾的便利性，去年曾申請過急難紓困金的52多萬民眾「毋需重新申請」，其中有37萬多人審核通過。

蘇昭如表示，去年申請的52萬多人，去年通過有37多萬人，15多萬人沒通過，今年全數重審。去年通過的37多萬人中，有5萬多人變成不符合資格，少數是申請人死亡或是有加入社會保險，去年沒通過的15多萬人，增加5萬多人符合資格。

蘇昭如說，去年通過但今年沒過的案例中，有些人反應失業期間參加勞動部的職訓，反而被加了勞保喪失資格，她強調，這類案例若能提出證明，一樣能得到紓困金。

蘇昭如表示，今年通過的86萬多件，分為13次撥款，今天是最後一次撥款，將撥出最後的1億6000多萬，紓困的部分是衛福部先撥款給國庫，再匯款到民眾帳戶中，雖然今天是最後一次，但最快下周國庫會陸續匯款到國人帳戶中。

蘇昭如表示，目前已經全數審核完畢，民眾可以於線上申辦系統（https://1957.gov.tw/）查詢審核結果，如對核定結果有疑義可洽公所了解或提出申復，如因申請案資料不全，公所也會通知民眾補件後審核續處。