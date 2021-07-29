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存款500萬...他40歲想離職拚國考 網反勸：All in航運翻身

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友PO文表示，他已40歲，目前存款約500萬元，若是離職考國營或是公務人員來得及嗎？掀起網友熱議。圖／ingimage
一名男網友PO文表示，他已40歲，目前存款約500萬元，若是離職考國營或是公務人員來得及嗎？掀起網友熱議。圖／ingimage

公職被視為穩定且福利好的「鐵飯碗」，因此不少人都對報考公職趨之若鶩。近日就有一名男網友PO文表示，他已40歲，目前存款約500萬元，若是離職考國營或是公務人員來得及嗎？貼文引發網友熱議。

該名男網友在PTT八卦版」表示，他已年屆40歲，因為不想待在血汗民營企業，所以想離職考國營或是公務人員，原PO提到，自己目前有500萬元的存款，「應該可以讓我當全職考生16年，只是40歲才想考國營或公務人員來得及嗎？」

原PO進一步詢問，假如考3、4年才考上的話，自己都已經快44歲了，「這成本會不會太大？有更好的建議嗎？還是直接考了？」

文章曝光後，網友紛紛留言回應「唸書永遠不嫌晚」、「我同學50歲才考上」、「讀書永遠不晚，放心去考吧，沒有那麼難」、「很多50歲台政大才進公務員的一堆耶」、「為什麼不行？都有人快50重返校園了」。

但也有網友勸，「還不如學炒股」、「國營如果剛進去職等低，薪水真的不高啊」、「高考可以，普考那薪水算了吧」、「500萬All in航運很快就翻身了」、「有500萬就All in航運啊」。

PTT 公務員 薪水 離職 考公職

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