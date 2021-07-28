弟弟當外送員想勸改找正職 她見收入崩潰「賺比我多」

受新冠肺炎疫情影響，無薪假家數續創新高，新鮮人求職更不易，一位網友表示，今年剛畢業的弟弟也因此找不到工作，決定先去當外送員。結果，看到弟弟的薪資單「居然賺的比我還多」，令她覺得崩潰。貼文引發熱議，網友直言「真的是辛苦錢」。

一位女網友在《PTT WomenTalk》板發文表示，今年剛畢業的弟弟受疫情影響找不到工作，決定先去當外送員過渡，原本想勸弟弟找一份正職比較實在，結果，看了弟弟上月的薪資單，「居然賺的比我還多」，讓她覺得崩潰。

原PO感嘆寫道，自己畢業之後也是每天認真工作當社畜，沒想到賺的會比跑外送的弟弟還少，真的覺得「很切心」。原PO表示，以長遠未來發展來看，當外送員真的不是長久之計，但看弟弟短期薪資就超越自己拚了數年的累積，問大家當外送員「以兼職來說是不是真的很好賺啊？」

貼文曝光，有網友回應「你弟應該蠻勤跑的吧」、「看來你弟非常拚」、「辛苦錢，弟弟很棒」、「找不到工作就先做啊，總比當米蟲好」。

至於當外送員好不好賺，網友留言「會跑的老鳥感覺很賺，新手就不知道了」、「要賺到錢都是一天跑12小時以上才有可能」、「辛苦錢啦，只有雙北的平均單價高一些而已」、「認真跑的話雙週可以領到3、4萬，應該就比一般上班族的薪水還要高」、「朋友經驗，一天跑12小時可賺3K，曬好曬滿」。