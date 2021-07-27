做工薪水低？過來人曝「真實薪資」笑稱：夠用就好

各行業的薪水都有不一樣基本底薪，對此網友發文好奇「做工的人薪水是不是很低？」想藉此發文詢問網友想法，沒想到卻引出一名有相關經歷的網友現身說明，自己是公司領最低的，目前日薪2400元，但對他來說，其實錢只要夠用就好。

原PO在PTT的Gossiping板上以「做工的人薪水很高都是騙人的吧」為題發文，自己常常在新聞上看到工地缺工人，就覺得缺工似乎已成家常便飯，還有工人曾跳出來說自己的薪水一天只有800元到900元左右，讓他不禁好奇發問「所以工人薪水其實很低對吧？」

此文一出，不少網友便紛紛對此做出解釋，「體力粗工一天應該也有1200元吧」、「你那個是基本土水工，技術工應該至少2000元」、「油漆工一天都有1000多元吧」、「薪水如果會高，就不會一堆人搶著讀醫牙電資了啦」。

對此，便有一名網友就針對此文章做出回應，表明自己就是工人，目前日薪2400元、有勞健保，是公司領最低的人。他也坦言，這樣的薪水確實不高，也有聽其他人說做了20幾年也還是這樣，不過他覺得錢夠用就好，做工的好處是時間比較自由，想放假就放假，所以收入多寡主要還是看自己。

對於這名網友的回應，不少網友也紛紛開始分享自己的經驗談，「我身邊有在做工的最低一天2700元，有開工程行的一個月2、30萬元是基本」、「我也做過雜工，一天1500元但有包吃住」、「問題是做工開銷超高的」、「前雜工1200元路過」。