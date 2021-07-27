工作1年半沒加薪！她用「這招」月薪加1萬 網一面倒認同

許多人在找工作時，最看重的就是薪水的多寡，以及工作期間薪資水平是否有漲幅。對此，一名女網友便以自己的經驗分享，剛畢業時總認為只要能學到東西最重要，不太在意薪水高低，直到現在才覺得自己的付出心力與薪水不成正比，於是決定提離職，最後才悟出「加薪妙招」。

原PO在Dcard上以「跳槽真的是加薪最快的方式」為題發文，說明自己剛畢業時，對於工作相當有衝勁，抱持著能學到經驗最重要，所以薪水只大概落在3萬2000元，想說只要努力一定會被看見，即便後來也被調薪到3萬6000元，但待了一年後仍不堪壓力，便向公司提出離職。

原PO說明，當下雖然有被加薪慰留，但仍覺得發展性不夠，便跳槽到有相同薪水，只是不同產業、不同職務的公司。她補充道，最初也是安慰自己，「沒經驗先當一張白紙不要在意」，但做了一年半薪水卻沒有調漲，讓她感到懷疑人生，於是在今年初領完年終後，就開始騎驢找馬，順利找到目前的工作。

「薪水直接多了超過1萬元」，原PO說明新公司的福利也都比先前的好非常多，這樣的經歷也讓他不禁直言「跳槽真的是可以幫自己加薪最快的方式！待在同一個環境太久會像溫水煮青蛙，不知道自己在外面的價值可能已經比實際上多很多」。

此文一出，不少網友都相當贊同原PO的想法，「同意跳槽是最快的加薪方式。我年初時的年薪是大概是5萬2美金，在職找工作找了半年，得到一個年薪5萬8的offer，然後老闆為了要留我，把我的年薪升到6萬5美金」、「真的不要期待加薪，跳槽最快！曾經工作4年只加薪1000塊」、「我也認為跳槽才是加薪唯一解方，不過前提是要記得好好學習，才有籌碼向下一個東家要求更好的待遇」。

但也有網友認為，若跳槽換工作的頻率太高，可能也會有問題，「跳槽的確加薪比較快，但妳長期這麼做，就容易被其他公司貼上沒有企業忠誠度的標籤。妳想想看，如果妳是老闆或是人資主管，妳會想用眼裡只有薪水的員工嗎？」