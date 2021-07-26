快訊

福原愛無預警提到「台灣」 婚變復出不怕面對傷心地

東奧桌球／台灣桌球睽違21年奪牌 教練曝鄭怡靜爆哭背後的辛酸

6次面試都沒錄取 面試官一致「都講這句」讓她心冷

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友表示，近期一共面試了6間公司，但卻沒有任何一間願意錄取她。 圖／ingimage
一名女網友表示，近期一共面試了6間公司，但卻沒有任何一間願意錄取她。 圖／ingimage

疫情肆虐之下，許多人的工作都受到影響，有些人被迫放無薪假，又或者是失了業、完全找不到工作，還好近期國內疫情趨緩，不少公司也開始徵才。對此，便有一名女網友表示，近期一共面試了6間公司，但卻沒有任何一間願意錄取她，甚至面試官們都會建議她「不要緊張」，讓她直呼「我聽到這個大概有一半機率不會過了！」

原PO於Dcard上以「找工作」為題好奇表示，自己是應屆畢業生，目前已經面試了6間公司，卻沒有任何一間錄取她。對此，她也猜測自己總是面試失敗原因，「我覺得應該是太緊張了，好幾個面試官都叫我不要緊張、放輕鬆，我聽到這個大概有一半機率不會過了」。

對於自己面試總是失敗，原PO無奈詢問「明天還有一家要面試，我是不是要抱著應該也不會上的心態去，才不會緊張，前面面試準備很多，一緊張都沒辦法好好發揮」。

此文一出，不少網友便紛紛回覆「想當年我也是一直被面試官說不要緊張，結果面了一年多才找到工作…」、「我也超緊張，完全不能好好說話！後來還好有線上面試，只有講電話沒有視訊就上了，哈哈哈…線上面試的好處，加油」、「面試六家都沒有offer可能有三種原因：1.學歷不符、2.人格特質不符、3.太緊張到主管覺得妳沒用心準備面試」。

更有許多留言也對原PO提出能改進面試的方式，「把常見問題先準備好，自己先念個3-5次，熟悉了面試自然不會緊張」、「看看是不是自己履歷不夠吸引人，我面試兩間都有拿到offer，面試時拿出積極度，沒經驗只能靠積極和自信心贏其他人，加油」、「我剛開始也跟妳一樣很緊張，不過在面試過20+公司後，我現在面試都滿順利的，一切都靠練習～妳多練習後也可以的，加油喔」。

疫情 面試

延伸閱讀

舉重／郭婞淳的「最大敵人」？網一致回：爭最後一塊拼圖

最精彩東奧項目？ 過來人揭3項目「展現力與美」

奧運前3獎金500萬元起跳 律師建議「最佳領法」CP值高

楊勇緯奪銀「東奧推特獨漏國旗」 網友怒刷一排喊Taiwan

相關新聞

6次面試都沒錄取 面試官一致「都講這句」讓她心冷

疫情肆虐之下，許多人的工作都受到影響，有些人被迫放無薪假，又或者是失了業、完全找不到工作，還好近期國內疫情趨緩，不少公司也開始徵才。對此，便有一名女網友表示，近期一共面試了6間公司，但卻沒有任何一間願意錄取她，甚至面試官們都會建議她「不要緊張」，讓她直呼「我聽到這個大概有一半機率不會過了！」

無薪假再破紀錄！人數4.4萬人創疫情新高 家數也創史上最高

勞動部今天公布無薪假最新統計。因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計3679家，實施人數44973人，較上期增加97...

無薪假3679家創歷史新高 人數達4.4萬人

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，這期實施人數達4.4萬人，刷新疫情以來新高；實施家數達3679家，則創下有統計...

醫科男年薪四百萬嘆「窮得只剩下錢」 網給兩建議找回快樂

許多人的夢想都是賺大錢，但也有富豪縱使家財萬貫仍然無法獲得滿足與快樂。近日一名網友便發文透露自己年薪400萬，卻覺得內心無比空虛「窮得只剩下錢」，對於工作賺錢失去熱情，甚至興起辭職去打工換宿的念頭，貼文引起網友熱議。

她分享「希望領第一份薪水就懂的事」 一票苦主全點頭

職場新鮮人剛領第一份薪水想必都會相當興奮，有些人會儲蓄或選擇孝親，有些人則傾向好好花錢犒賞自己。近日一名網友發文「希望領第一份薪水就懂的事」，透過分享自身經驗讓更多人少走一點冤枉路，貼文引起熱議。

面試最有趣的問題？過來人曝：遭嗆「體態胖」容易累

疫情肆虐之下，許多人的工作都受到影響，有些人被迫放無薪假，又或者是失了業、完全找不到工作，還好近期也因國內疫情趨緩，不少公司也開始徵才，對此便有一名網友好奇，「大家面試被問過有趣的問題？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。