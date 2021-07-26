6次面試都沒錄取 面試官一致「都講這句」讓她心冷

疫情肆虐之下，許多人的工作都受到影響，有些人被迫放無薪假，又或者是失了業、完全找不到工作，還好近期國內疫情趨緩，不少公司也開始徵才。對此，便有一名女網友表示，近期一共面試了6間公司，但卻沒有任何一間願意錄取她，甚至面試官們都會建議她「不要緊張」，讓她直呼「我聽到這個大概有一半機率不會過了！」

原PO於Dcard上以「找工作」為題好奇表示，自己是應屆畢業生，目前已經面試了6間公司，卻沒有任何一間錄取她。對此，她也猜測自己總是面試失敗原因，「我覺得應該是太緊張了，好幾個面試官都叫我不要緊張、放輕鬆，我聽到這個大概有一半機率不會過了」。

對於自己面試總是失敗，原PO無奈詢問「明天還有一家要面試，我是不是要抱著應該也不會上的心態去，才不會緊張，前面面試準備很多，一緊張都沒辦法好好發揮」。

此文一出，不少網友便紛紛回覆「想當年我也是一直被面試官說不要緊張，結果面了一年多才找到工作…」、「我也超緊張，完全不能好好說話！後來還好有線上面試，只有講電話沒有視訊就上了，哈哈哈…線上面試的好處，加油」、「面試六家都沒有offer可能有三種原因：1.學歷不符、2.人格特質不符、3.太緊張到主管覺得妳沒用心準備面試」。

更有許多留言也對原PO提出能改進面試的方式，「把常見問題先準備好，自己先念個3-5次，熟悉了面試自然不會緊張」、「看看是不是自己履歷不夠吸引人，我面試兩間都有拿到offer，面試時拿出積極度，沒經驗只能靠積極和自信心贏其他人，加油」、「我剛開始也跟妳一樣很緊張，不過在面試過20+公司後，我現在面試都滿順利的，一切都靠練習～妳多練習後也可以的，加油喔」。