醫科男年薪四百萬嘆「窮得只剩下錢」 網給兩建議找回快樂

許多人的夢想都是賺大錢，但也有富豪縱使家財萬貫仍然無法獲得滿足與快樂。近日一名網友便發文透露自己年薪400萬，卻覺得內心無比空虛「窮得只剩下錢」，對於工作賺錢失去熱情，甚至興起辭職去打工換宿的念頭，貼文引起網友熱議。

原PO在Dcard發文「薪水高到一個等級後，對賺錢很無感」，他在文中說明家裡小時候很窮，畢業前沒出過國，手機也都沒用過iPhone，20歲前全家去外面吃餐廳的次數不超過五次，「爸爸總說全家去外面吃一次就要破千，可以買一星期的菜了。」他補充家裡沒有閒錢，「簡單來說就是爸爸賺的錢，供我們學費生活費剛好打平。」

由於家裡經濟不富裕，原PO從小到大的夢想都是賺大錢，「發瘋似的想脫貧，以後過看看有錢人紙醉金迷的生活。」為此他拚命唸書考上醫科，至今出社會已六年，「年薪約莫400萬上下」，扣除每個月開支後可用盈餘還有25萬上下。

原PO說明因為收入高，所以花錢從不手軟，「常常隨便吃個晚飯花3、500都不心疼，下班壓力大，甚至隨便訂個高級牛排館，一餐3000也照吃不誤。」若想出國他也從不注意機票價差，「最誇張一次是很想念日本無敵家，早上起床就訂下午機票飛到日本吃，然後半夜飛回來準備明天早上看診。」對於家人需要用錢他也十分大方，「弟妹想換手機，馬上下單最新的iPhone給他們。」

原PO直言這樣的糜爛生活大約持續了一年多，「直到最近突然發現，我窮的只剩下錢，一張開眼什麼心靈富足都沒有」，他坦言自己只想一直彌補小時候的空虛，「但越補只覺得越空虛，突然發現賺那麼多根本沒用。」文末他也直言收入高到一定程度後，「真的對賺錢好無感，最近甚至想辭掉工作去離島打工換宿一整年。」

貼文曝光後引起熱議，許多網友提供原PO建議，「也許你能試試重拾以前的興趣？或是找找許久未見的人？聽聽音樂，翻翻書，追個劇都好」、「研究顯示人的快樂會隨著薪水幅度成長，但過了月薪20萬這個門檻就會停滯，也許可以開始培養自己心靈的富裕程度，畫畫、閱讀、運動登山，甚至是做義工」、「我是醫師，跟你有同感，建議你要開始找尋人生的興趣，不然高壓的工作環境真的很難撐下去，像我就開始運動還有學插花」。

也有許多網友建議原PO可以回饋社會，「貢獻自己所長，回饋給需要的人，假日放假時的偏鄉義診或許會帶給你更深層的心靈富足」、「可以捐錢給流浪動物、動物保育、導盲犬協會」、「你可以去幫助偏鄉兒童或獨居老人之類的弱勢群體，不只可以從中獲得成就感，還能更加惜福知足自己目前擁有的」。