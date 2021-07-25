她分享「希望領第一份薪水就懂的事」 一票苦主全點頭

職場新鮮人剛領第一份薪水想必都會相當興奮，有些人會儲蓄或選擇孝親，有些人則傾向好好花錢犒賞自己。近日一名網友發文「希望領第一份薪水就懂的事」，透過分享自身經驗讓更多人少走一點冤枉路，貼文引起熱議。

原PO在PTT WomenTalk發文「希望領第一份薪水時就懂的事」，她在文中說明因為愛美所以十分注重保養，也花了不少錢，「但真的要花在對的地方，我自己的感觸是不應該花太多保養品的。」因為她後來領悟「買保養品其實真的不用超過五百塊，再怎麼營養或聲稱可以抗皺都是Buxx shxt…。」

原PO繼續說明，「皮膚不是消化器官，有問題直接看皮膚科醫生比較快」，至於化妝品、防曬產品，她則認為因為可以預防日常皮膚傷害，「還比較值得投資一點錢，因為價位有時候會影響脫妝跟控油的層度。」她也指出醫美診所提供的淨膚、皮秒可能更有立即效果，「以前花在百貨公司囤貨的保養品，其實可以讓我在醫美診所打好幾次淨膚。」

原PO也以身邊同事為例，「最近我們單位來了一個新同事，我以為她可能大我兩歲吧，殊不知她根本大我一輪再加兩歲！」她對此大感意外，追問同事的保養方式後，對方透露多年前就購買要價不菲的居家美容儀器，效果顯著。原PO再觀察媽媽與親戚多年使用昂貴抗皺精華的經驗，「真的看不出有什麼效果，就是那個年齡該有的狀態而已。」

文末原PO坦言後悔以前習慣購買昂貴保養品，她認為這些錢可以更有效的運用，或許也可以創造更多的財富與機會，「我的青春跟錢⋯⋯。」

貼文一出引起熱議，許多網友認為領第一份薪水時希望有更多投資知識，「儲蓄」、「買股票」、「all in 台積電」、「存更多錢」、「存錢買房、存股」、「10年月光族路過，如果回到過去我一定要存更多錢，還有定期定額投資」。

也有許多網友指出保養品效果有限，「保養品都是過譽，但大家很挺」、「本就客觀事實，再多保養品都比不過去醫美診所」、「很多跟基因有關，不相信那種東西會有用，保養品也是很多都沒必要，有基礎的就夠了」、「肌膚保養這件事就是定期打醫美跟運動，永遠比買保養品塗塗抹抹更有效果」。