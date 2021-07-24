面試最有趣的問題？過來人曝：遭嗆「體態胖」容易累

疫情肆虐之下，許多人的工作都受到影響，有些人被迫放無薪假，又或者是失了業、完全找不到工作，還好近期也因國內疫情趨緩，不少公司也開始徵才，對此便有一名網友好奇，「大家面試被問過有趣的問題？」

原PO在PTT上以「面試被問過有趣的問題？」為題分享，自己曾經在某場面試時，被問過「有沒有女友」及「身邊有朋友被問過會不會烤肉」的問題，但非常好奇其他網友沒有特別印象深刻，且有趣的面試問題。

此文一出，便有許多網友紛紛貼出自身經歷分享「被問自己(指面試官)會不會太兇」、「被問出生時間，當下是蠻生氣的」、「你的拿手菜是什麼？ 在非餐飲業的應徵」、「20年後會有什麼現在沒有的東西」、「去跟隔壁廠櫃檯小姐要電話，他真的衝去了」。

更有不少網友氣憤回應表示，自己曾在面試時遭人身攻擊，「被問：『你的體態比較胖，會不會比較容易累？』這句話，根本就是人身攻擊。」、「我有朋友被問過星座血型，然後面試管還嗆他：『如果你是因為星座血型而沒辦法錄取的話，希望你不要太在意。』這些都是什麼垃圾公司啊」、「我也被問過有沒有女朋友…是否跟女朋友同居」。