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面試遇家務題怎麼回？ 他誠實回答「展現孝道」下場GG

聯合新聞網 / 綜合報導
近日一名網友發文詢問朋友去台積電面試，面試官問了一題私人家務問題，他朋友照實回答卻未錄取，讓友人相當困惑，貼文引起熱議。圖片來源／ingimage
近日一名網友發文詢問朋友去台積電面試，面試官問了一題私人家務問題，他朋友照實回答卻未錄取，讓友人相當困惑，貼文引起熱議。圖片來源／ingimage

求職面試是許多人難以克服的關卡，好的面試技巧可以讓求職者無往不利，因此坊間也推出各式交戰手冊，但終究還是修行在個人。近日一名網友發文詢問朋友去台積電面試，面試官問了一題私人家務問題，他朋友照實回答卻未錄取，讓他相當困惑，貼文引起熱議。

原POPTT Tech Job板發文「面試這題要怎們回答」，他在文中說明朋友之前在其他家公司待過四、五年，後來因父母生病申請一年留職停薪就近照顧，「之後父母狀況比較好，可以自行去醫院回診」，朋友才重回職場並想轉換跑道去台積電試試。

據朋友所說，面時前半部分的應答狀況十分理想，後面聊到留職停薪的理由，「朋友就老實跟主管說因為父母生病」，主管便詢問若父母病況復發他會如何應對，「朋友不假思索說還是會請假照顧父母，結果就沒錄取了」。

文末原PO也表示朋友覺得相當不解，「他納悶說那到底要怎麼回呢？ 展現孝道不行嗎？」為此原PO才發文詢問廣大鄉民對於面試回答的看法，希望獲得解答。

貼文一出引起熱議，許多網友認為照實回答外，也需要給面試官替代方案，「誠實回答就好啊，公司有缺短期人才就會收，用騙的到時候又離職是在浪費大家時間嗎」、「問題在你朋友身上，他當然要提出一個解決方案讓面試官可以接受啊 ，例如只有幾天的情況是用請假的，時間長的話就會請看護來照顧」、「找兄弟姐妹叔伯親戚幫忙，然後請外籍看護，只是自己可能請假會比較多一些。避重就輕，誠實的做法只適合強者」。

也有網友指出面訴因素很多，此題未必是影響未錄取的主因，「沒錄取應該跟這題沒關係」。部分網友則認為面試官問此題不夠恰當，「問私事真的滿無聊的，騙進去到時還是一樣會請假離職」、「我面試從來不問私事說，專業題就要問一下午累死，誰管你家裡怎樣」。

求職 面試 台積電

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