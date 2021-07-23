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業務沒人應徵！職缺名加「2字」秒收百封履歷 網揭背後3理由

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友透露，友人公司徵求業務時，沒什麼人願意應徵，一加上「助理」二字，卻瞬間湧入200多封履歷。 示意圖／ingimage
有網友透露，友人公司徵求業務時，沒什麼人願意應徵，一加上「助理」二字，卻瞬間湧入200多封履歷。 示意圖／ingimage

許多公司都會透過網路張貼徵才訊息，除了曝光職缺資訊之外，公司背景、薪資待遇、員工福利等內容，也能讓求職者在投履歷前一目了然。而近日一名網友就分享，友人公司想徵求一名業務，但始終沒什麼人主動應徵，後來將職缺名稱加上「助理」兩字後，卻瞬間湧入200封應徵履歷，讓他不解背後理由，話題曝光後引發熱議。

原PO在網路論壇PTT發文表示，自己有位好友的公司最近需要徵求一名業務，於是透過人力網站上架職缺訊息，但經過了好幾週，主動投履歷的人數不到10位；後來，公司的人資單位決定將職缺改為業務助理，薪資也從原本的4萬以上調降為35K，沒想到才張貼三天，就有超過200人來信應徵，讓他不解直呼「為什麼這麼多人喜歡當助理？」

文章底下掀起討論，不少網友分享類似經驗，留言「我們也是，之前掛名專員32K，兩週應徵人數小於10，人資靈機一動改成助理26K，不用一週就破30人應徵，還很多碩士生來投履歷」、「人力網站上醫院徵人一堆3萬多職缺都沒人應徵，2萬多的助理反而幾十個人搶」、「你寫業務助理肯定還沒有行政助理好找」。

許多人則解釋求職者的心態，指出3點理由為怕負責、沒信心、沒經驗，直呼「業務助理的專業能力大多人都可以勝任，但業務就不是了」、「就不想扛責任」、「業務有業績壓力，隨時會掰」、「已經習慣從助理開始找」、「對自己的能力沒信心，加上怕擔責任」、「就沒經驗啊，只能當助理」；還有人分析「只是因為很多人會搜尋『助理』」、「就門檻比較低，所以能接納的求職群體範圍大，投的人自然就多了」。

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